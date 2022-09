Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 15 settembre: Gemma ha mentito, è a Milano

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata 15 settembre: Gemma ha mentito a tutti

Il Paradiso delle signore torna regolarmente in onda oggi 15 settembre, dopo il cambio di programmazione nella giornata di ieri. Sia la soap italiana che Un altro domani hanno saltato il consueto appuntamento rispettivamente su Rai1 e su Canale5 per dare spazio agli speciali TG sul trasferimento del feretro di Elisabetta II da Buckingham Palace a Westminster Hall.

Secondo le anticipazioni sulla puntata odierna, Gemma ha mentito a tutti: si trova già a Milano, dopo il suo periodo di punizione al convento. La giovane, però, chiama prima a casa Colombo per chiedere alla madre Veronica se può tornare a casa, e la donna gli nega il permesso. Il segreto di Gemma viene però scoperto da Umberto, che la incontra per caso e rivela tutto ad Ezio, il quale decide di riportare la figliastra a casa.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata 15 settembre: Agnese contro Adelaide

Le anticipazioni sulla puntata de Il Paradiso delle signore del 15 settembre ci dicono inoltre che Maria ritorna dallo stage a Roma e appare cambiata: è ancora più bella ed elegante. Impressionato da lei, Vittorio progetta grandi cose per lei. Intanto proseguono gli scontri al Paradiso, con Agnese che si scaglia contro Adelaide, dopo esser stata riportata al lavoro da Vittorio.

Le tensioni in atelier non si placano e proseguono anche nei giorni successivi. Agnese e Adelaide non si parlano, e dipendenti non sanno più come gestire l’imbarazzante situazione. Almeno fino a quando Flora si rende conto che il motivo delle tensioni è proprio lei ed il suo rapporto con Umberto. Così la giovane decide di licenziarsi.

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, la presenza di Adelaide ha scatenato il caos, costringendo la signora Agnese a dimettersi. Marco e Umberto provano invano a ristabilire l’ordine, specialmente sollevare di morale Adelaide, ma la donna non vuole sapere ragioni. Intanto Irene è stata promossa a capocommessa del Paradiso ed è infastidita dalla presenza della nuova Venere Clara.

Agnese si sfoga con Armando riguardo la sua situazione, mentre Flora, Roberto e Anna devono capire come gestire i danni provocati dalla Sant’Erasmo. Vittorio decide di risolvere le cose con Agnese. Stefania e Marco preparano la loro festa di fidanzamento.

