Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 16 dicembre: Marcello, decisione improvvisa

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 16 gennaio su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi 16 gennaio, ci svelano che Veronica inizia il suo lavoro al Paradiso delle Signore e c’è grande entusiasmo, specialmente Gemma è molto felice di vedere sua madre avere un impiego. C’è chi invece è alla ricerca di un lavoro: Palma, che sta tentando di adattarsi alla nuova vita a Milano e ha bisogno di tenersi occupata. Intanto, Clara è molto indecisa. Alfredo vuole farla partecipare ad una nuova gara con la bicicletta, ma la ragazza è ostacolata da suo zio; infatti Don Saverio non vuole che la nipote partecipi a una competizione per soli uomini. Non è infatti un mistero che lo zio non approvi la sua passione per questo sport maschile. Come farà Clara?

Un altro domani/ Anticipazioni 16 gennaio: Alicia le prove tutte per stare con Angel

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 16 gennaio

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Vittorio riceve una bella notizia: ha vinto il premio per la campagna pubblicitaria fatta con Matilde in copertina, ma non vuole andare a ritirarlo. Troppi ricordi sono legati a quel servizio fotografico. Intanto, Marcello è ancora scosso dalla notizia del fidanzamento ufficiale di Ludovica con Torrebruna. Deluso e ferito dalla sua ex ragazza, che pensava di poter riconquistare, il barista prende una decisione che potrebbe cambiare per sempre il suo futuro. Forse partire per l’Australia e quindi allontanarsi da Milano potrà aiutarlo a non pensare a Ludovica? Come reagiranno i suoi amici davanti ad una decisione così importante? Infine, Torrebruna confida a Umberto la sua felicità per essere riuscito a mettere all’angolo Marcello, fidanzandosi ufficialmente con la bella Ludovica.

Terra amara/ Anticipazioni 16 gennaio: Yilmaz, ancora odio e rancore verso Demir!

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Ludovica offre a Marcello l’opportunità di rimettersi in mostra al Circolo, ma la serata finisce male quando lui, stuzzicato da Torrebruna, finisce proprio per colpirlo in faccia! Delusa dal comportamento del suo ex, Ludovica si fidanza ufficialmente con Torrebruna. Adelaide ordina a Marcello a chiedere scusa a Torrebruna, il quale continua a trattarlo con superiorità. Nel frattempo, Tancredi tiene sempre più Matilde nella sua morsa, ma confida a Umberto di fingere di giocare al bravo marito solo per riportarla a Torino. Intanto, Vittorio ammette di non riuscire a lavorare vicino alla Frigerio. Veronica si licenzia dal Paradiso dopo aver origliato una conversazione tra Roberto ed Ezio, in cui quest’ultimo si dice scontento per la situazione. Grazie all’intercessione di Gemma, Ezio capisce di aver esagerato, chiedendo scusa alla compagna, che può finalmente tornare al Paradiso.

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni 16 gennaio: Quinn non tollera più le sorelle Logan

© RIPRODUZIONE RISERVATA