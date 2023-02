Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 16 febbraio: Umberto frena Flora sulle nozze

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 16 febbraio su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi 16 febbraio, ci svelano che Ezio è ancora scosso dall’incontro con Chiara Albani, la donna che tanti anni prima denunciò Gloria, così ne parla con Veronica alla quale racconta tutto. Quindici anni prima, Gloria aveva aiutato la donna in un parto anticipato, e per lei aveva dovuto scontare dei mesi di prigione all’inizio di questa stagione. In seguito è uscito dal carcere con la grazia ricevuta grazie al clamore del libro sulla sua storia scritto da Stefania. Intanto, Flora e Umberto hanno deciso di sposarsi il più presto possibile, ma il Commendatore frena l’entusiasmo della stilista dicendole che intende andarci piano; ha bisogno del tempo necessario per organizzare tutto. Maria ha chiesto a Francesco di aiutarla con la creazione di un abito da sposa che a lei proprio non riesce. Occhio perché Vito sarà particolarmente geloso del legame creato tra la sua fidanzata e l’aspirante stilista…

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 16 febbraio

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Gloria alla fine si decide a incontrare Chiara Albani. La donna racconta come andarono i fatti all’epoca, rivelandole che le cose sarebbero potute andare molto diversamente: forse Gloria poteva evitarsi la galera? Fatto sta che la Capocommessa del Paradiso viene a conoscenza di una verità su quel drammatico episodio che la lascia sconvolta… Al Paradiso, invece, il concorso “Cuori Solitari” accende le speranze di poter trovare l’anima gemella. Irene e Marcello sperano che Elvira e Salvatore finalmente riescano ad uscire allo scoperto con i loro rispettivi sentimenti. Ma l’iniziativa romantica potrebbe rivelare più di qualche sorpresa.

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nella precedente puntata de Il Paradiso delle signore, Irene e Marcello fanno rispettivamente da Cupido per Elvira e Salvatore, affinché i due vengano scelti dall’iniziativa del Paradiso come la coppia che passerà una romantica serata insieme. Maria chiede aiuto a Francesco per un abito da sposa. Irene descrive il suo uomo ideale facendosi sentire da Alfredo, il quale è geloso ed è sempre più intenzionato a conquistarla, partecipando anche lui all’iniziativa di San Valentino del Paradiso. Ezio incontra Chiara Albani, la donna che denunciò Gloria dopo che quest’ultima l’aveva aiutata a partorire, e gli chiede proprio di incontrarla. Dopo una reticenza iniziale, convinto da Vittorio, Ezio si decide a raccontare a Gloria del suo incontro. Flora raggiunge un compromesso con Umberto: lei lo ama troppo per tradirlo e per dimostrargli il suo sentimento gli promette che non rivelerà nulla dei suoi piani su Palazzo Andreani a Vittorio, ma in cambio dovranno sposarsi presto. Un compromesso che Umberto sembra accettare.

