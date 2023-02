Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 17 febbraio: Umberto ostacola Marcello!

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 17 febbraio su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi 17 febbraio, ci svelano che l’iniziativa di San Valentino del Paradiso è giunta al termine: Vittorio e Matilde hanno deciso chi sarà la coppia fortunata che ha vinto la cena al buio. Ciascuna delle veneri fantastica sul romantico regalo, ma i due nomi che verranno svelati non rispetteranno le aspettative. Qualcuno resterà sorpreso, qualcun altro decisamente deluso. Fatto sta che i risvolti di questa Iniziativa lasceranno il segno nelle nostre veneri. A casa Colombo l’aria è serena: Ezio e Veronica sono più innamorati che mai, mentre Gemma si gode la sua storia con Carlos.

Intanto, Marcello è sicuro di poter diventare socio del Circolo, supportato da Adelaide che gli svela tutti i trucchi del mestiere. Umberto e Torrebruna sono però intenzionati ad ostacolarlo e cercando di metterlo fuori gioco. In che modo? L’ingresso del nuovo personaggio di Mattia, ex compagno di cella di Marcello, è forse la risposta che cercano i due per liberarsi di Barbieri. L’ex galeotto ora è diventato un rispettabile fiorista, ma siamo sicuri che i suoi vecchi vizi siano del tutto spariti?

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 17 febbraio

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Gloria è molto sconvolta dalla rivelazione di Chiara Albani: la donna, 15 anni fa, avrebbe potuto evitarle la prigione se solo fosse arrivata in tempo per ritirare la denuncia. Questa notizia l’ha colpita molto. Un viaggio di lavoro insieme ad Ezio potrebbe aiutarla a rilassarsi? Tutt’altro; in quest’occasione, i due coniugi Colombo vivranno un vero e proprio viaggio nel passato, durante il quale ripenseranno al loro matrimonio. Gloria trova il modo di confessare ad Ezio quanto Chiara le ha rivelato. E quest’evento sarà la molla che farà scattare qualcosa di inaspettato tra loro due…

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nella precedente puntata de Il Paradiso delle signore, Flora e Umberto hanno deciso di sposarsi il più presto possibile, ma il Commendatore frena l’entusiasmo della stilista dicendole che intende andarci piano; ha bisogno del tempo necessario per organizzare tutto. Maria ha chiesto a Francesco di aiutarla con la creazione di un abito da sposa che a lei proprio non riesce. Occhio perché Vito sarà particolarmente geloso del legame creato tra la sua fidanzata e l’aspirante stilista. Gloria si decide a incontrare Chiara Albani, la quale le rivela una scottante verità: 15 anni prima le avrebbe potuto evitare la denuncia se solo fosse arrivata in tempo per fermare tutto. Gloria è scioccata perché ha scontato un pena che le ha privato di vivere in pace e libertà.











