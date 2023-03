Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 17 marzo: Irene e Alfredo già in crisi?

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 16 marzo su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi, 17 marzo, ci svelano che la storia d’amore tra Irene e Alfredo subisce una brutta battuta d’arresto. Il magazzinieri vorrebbe vivere la loro relazione alla luce del sole, ma la bionda venere non è d’accordo e non se la sente di dichiarare il suo amore a tutti. Per questo motivo tra i due c’è già una crisi. Irene, però, è determinata a non perderlo, quindi prova a chiarire con lui in tutti i modi. Non vedendo altra scelta, alla fine deciderà di compiere un gesto plateale davvero inaspettato. Intanto Matilde non sa cosa fare dopo la proposta imprenditoriale di Vittorio: restare fedele a lui, oppure schierarsi dalla parte del marito Tancredi. Per la Frigerio è un bel problema perché vorrebbe dire tradire la fiducia di Vittorio, dopo tutto quello che c’è stato tra loro e dopo quanto ha costruito al Paradiso delle signore.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 17 marzo

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Marcello finalmente scopre il motivo della freddezza che Ludovica gli ha riservato in questi giorni: a breve la ragazza convolerà a nozze con Ferdinando. Un annuncio inaspettato che lascerà Barbieri con tanto a cui pensare. Nel frattempo, Gemma prende una decisione sul futuro di suo figlio, quindi di conseguenza non sa che questa sua scelta avrà un grosso peso sulle vite di Ezio e Gloria. Infatti sembra che la giovane Zanatta possa decidere di acconsentire a fingere che il nascituro sia il bambino di Ezio e Veronica. Infine, Matilde farà una grossa confessione a Vittorio. La Frigerio prende infatti il coraggio per rivelare a Conti che Tancredi sta costruendo un magazzino concorrente del Paradiso, e intende mettere lei al centro del progetto imprenditoriale. Come la prenderà Vittorio Conti? Ovviamente per lui sarà un bel boccone amaro da digerire…

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Alfredo vuole frequentarsi alla luce del sole con Irene, ma lei non è d’accordo e confessa a Maria di vergognarsi di lui. Dopo molti tentennamenti, finalmente Don Saverio accetta la dedizione della nipote Clara per le gare di biciletta. Vittorio propone a Matilde di investire il Paradiso all’estero, ma non sa che lei sta per tradirlo per seguire il progetto di Tancredi. Intanto Ludovica è molto turbata dopo aver scoperto della relazione tra Adelaide e Marcello, e quest’ultimo se ne accorge. Ezio dice a Gloria di abbandonare i loro progetti d’amore per via della situazione in famiglia con Gemma, la quale intanto sta pensando di crescere il figlio da sola.

