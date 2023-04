Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 18 aprile: Adelaide, tutti la cercano!

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 18 aprile su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi, 18 aprile, ci svelano che il caso dell’incendio della fabbrica di Matilde è stato riaperto. Tancredi, che è a conoscenza delle dinamiche dell’incidente, è preoccupato per le conseguenze e teme ripercussioni per lui e sua moglie. Anche Roberto si è reso conto che c’è un certo feeling tra Gemma e Marco, quindi capisce che i due non hanno mai smesso di amarsi. Ciò metterebbe in dubbio il matrimonio tra Roberto e la giovane Zanatta: cosa deciderà di fare Landi? Intanto Vittorio deve incontrarsi per forza con Matilde per questioni legate al lavoro, e sa che per la Frigerio non è un periodo molto facile per via della situazione di Tancredi.

Nel frattempo, dopo Marcello, anche Umberto è preoccupato per Adelaide: la Contessa sembra letteralmente svanita nel nulla. E mentre il commendatore si prodiga nel tentare di rintracciarla, mettendo in campo tutte le sue conoscenze, Flora, che ha sempre vissuto temendo di essere l’ombra della Contessa, ci resta malissimo.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 18 aprile

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Alfredo desidera che Irene conosca la sua famiglia, ma la giovane capo commessa è molto insicura. L’idea di incontrare tutti i parenti del suo fidanzato in quello che appare come un vero e proprio raduno, la mette in uno stato di ansia e si confida con le sue amiche. Intanto, Vito deve trovare il momento giusto per chiedere a Maria di trasferirsi in Australia con lui, e dovrà farlo il prima possibile: il contabile ha già detto fin troppe bugie per ora, e un’altra sua mossa falsa potrebbe compromettere sul serio la loro relazione. Infine, Matilde viene chiamata per fare una deposizione, ovvero esporre la sua versione sulla notte dell’incendio al mobilificio, ma Tancredi cerca di dissuaderla dal cercare la verità.

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, la vicinanza di Gemma con Marco preoccupa Veronica. Il giovane Sant’Erasmo, intanto, crede che Tancredi sia coinvolto nell’incidente alla fabbrica e ne parla con Vittorio, al quale espone i suoi dubbi. Indagando, il giovane giornalista trova conferma ai suoi dubbi, ma Tancredi lo prega di non rivelare nulla a Matilde. Adelaide è partita da sola per Milano per affrontare la morte della sua amica; Marcello ci rimane male, e inizialmente non comprende le motivazioni della Contessa, alla quale sente di essersi davvero legato in modo indissolubile, salvo poi scoprire che gli ha mentito su dove si trova. Clara e Francesco si fingono una coppia e ad Alfredo sembra infastidire la cosa, però rimane molto innamorato di Irene.











