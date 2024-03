Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 18 marzo 2024: Adelaide è ancora innamorata di Marcello ma…

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 18 marzo 2024 su Rai 1

Oggi, lunedì 18 marzo, andrà in onda una nuova puntata de Il Paradiso delle signore, alle 16.00 su Rai 1: ecco le anticipazioni. La fiction è molto amata dal pubblico raggiungendo numeri vertiginosi in merito agli ascolti. Il nuovo appuntamento prevede alcuni colpi di scena che renderanno tutto più interessante.

Nella nuova puntata, Adelaide è arrabbia con Marcello per il fatto che il Barbieri abbia saltato l’inaugurazione della casa-famiglia per non vederla. Questo la porta a provare una gelosia molto profonda nei suoi confronti. Nel frattempo, le Veneri cercheranno di convincere Rosa a fare da modella per la collezione femminile de Il Paradiso mentre Botteri per quella maschile farà il suo nome. Delia premerà perchè Salvatore ospiti in Caffetteria Elvira e Tullio per fare le prove per la gara di ballo. Matilde e Marta hanno un piccolo litigio.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 18 marzo 2024

Marta è tornata a Milano con la zia. Adelaide si presenta all’inaugurazione della casa-famiglia per la quale la nipote ha lavorato tanto, con la speranza anche di incontrare Marcello. Barbieri, però, decide di non presentarsi per evitare l’imbarazzo della situazione.

Questo farà rimanere molto male Adelaide, la quale si infuria con Marcello perchè non è venuto neanche a salutarla. Nonostante sia stata lei a chiudere la relazione, è evidente che la donna provi verso di lui ancora dei sentimenti. I due si rincontreranno di nuovo quando Marcello chiamerà Adelaide per chiederle una mano con Vittorio. Nel frattempo, Delia chiederà a Salvatore di ospitare Elvira e Tullio nella Caffetteria per potersi allenare in vista della gara di ballo. Matilde, non riesce a mettere da parte la gelosia nei confronti del suo fidanzato e litiga con Marta.

Il Paradiso delle signore anticipazioni: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate, l’avvertimento di Umberto sul rapporto tra Marta e Vittorio ha dato la conferma a Matilde che la sua gelosia era più che fondata. Prima che la stilista e Adelaide tornino a Milano, la Frigerio decide che è il momento di fare una proposta molto importante al suo compagno: che voglia andare a vivere con lui?

Nel frattempo, Maria è molto confusa. La stilista si è recata coraggiosamente all’intervista, ma Vito si è presentato a sorpresa dandole anche un bacio. Il repentino cambio di comportamento del Lamantia l’ha destabilizzata; quale sarà il motivo dietro il suo gesto? Rosa non vuole dire alla madre che lavora al Paradiso, perchè Wanda si infurierebbe. Così, con la complicità di Armando e delle altre Veneri, Rosa fingerà di lavorare nella redazione de Il Paradiso Market. Nel frattempo Matteo è sempre più vicino ad attuare il suo piano: Marcello è convinto che l’affare con Hofer sia conveniente e il fratello lo convince di aver avuto le conferme che gli servivano.

