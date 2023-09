Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 18 settembre 2023: Adelaide ferita dalla figlia

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 18 settembre 2023 su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi, ci svelano che i Puglisi continuano ad ambientarsi a Milano, ma non senza qualche difficoltà. Ciascuno dei membri della famiglia di Maria fa i conti con una realtà ben diversa da quella della Sicilia. Ciro si prepara al suo primo giorno di lavoro in Caffetteria ed è molto emozionato, ma teme anche di poter commettere qualche errore. Intanto, al Paradiso c’è una crisi di “Venere”: dopo aver cercato in fretta e in furia una sostituta per l’assente Paola e averla trovata in Delia, amica di Elvira, Irene deve affrontare un nuovo problema.

Infatti, Lucia Giorgi dà improvvisamente le dimissioni dal ruolo di venere del Paradiso. La capo commessa deve correre ai ripari e farlo alla svelta. Ma chi può prendere come sua sostituta? Non vorrà mica mettersi a fare una nuova serrata selezione? Ed ecco che Maria le propone un’idea: perché non assumere sua sorella Agata, che sta cercando lavoro? La stilista avanza questa ipotesi pur sapendo che suo padre non sarà d’accordo, ma è pronta ad affrontare qualunque conseguenza.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 18 settembre 2023

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, il personaggio di Matteo, introdotto la scorsa settimana, continua ad avanzare all’interno della soap. Il giovane è ancora sulle tracce di Marcello per un motivo ben preciso. L’ex barista, intanto, è con Adelaide, che cerca di consolare per la mancanza della figlia. Nonostante apprezzi le sue premure, la Contessa è fin troppo orgogliosa e finisce per allontanare il suo amante. Adelaide esprime la volontà di restare da sola e chiudersi nel suo dolore. Nel frattempo, Lucia ha trovato lavoro come capo commessa presso la Galleria Moda Milano; sarà Matilde a scusarsi con Vittorio per averla “rubata” al Paradiso. Infatti la Frigerio non sapeva che la ragazza lavorasse nella boutique…

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Vittorio e Roberto hanno l’idea di regalare grembiulini ai figli delle clienti per rilanciare il magazzino. Maria riceve la visita della sua famiglia, trasferitasi a Milano dalla Sicilia, mentre affronta un nuovo collega, Gianlorenzo Botteri, e i suoi problemi con Vito. Irene assume Delia, amica di Elvira, come nuova Venere, grazie all’aiuto di quest’ultima, di Clara e della complicità di Alfredo. Marcello, lasciatosi alle spalle Ludovica, riabbraccia Adelaide, tornata da Ginevra, e gli annuncia l’arrivo di Odile, sua figlia che credeva scomparsa.

L’attrazione tra Vittorio e Matilde continua. Salvatore le prova tutte per poter riconquistare Elvira, ma ogni volta fallisce. Ciro, il papà di Maria, si propone di aiutare il giovane Amato nella sua caffetteria.











