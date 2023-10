Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 19 ottobre 2023: Matteo prova qualcosa per Maria?

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 19 ottobre 2023 su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi, ci svelano che Matteo alla fine ha deciso: resterà al Paradiso! Il nuovo contabile del magazzino si confida con sua madre, e le parla della fantastica novità, menzionando il fatto che deve ringraziare Maria per questo. E’ chiaro che il fratellastro di Marcello prova un certo interesse per la stilista, che comunque ha sottolineando il fatto di essere fidanzata. Nel frattempo, con l’aiuto di Vittorio, Matilde ha realizzato una bella campagna pubblicitaria con uno slogan che accompagni la Galleria Milano Moda in una collaborazione col consolato giapponese. Un’iniziativa a cui lei e Tancredi tengono molto.

La promessa/ Anticipazioni 19 ottobre 2023: Catalina non ha più dubbi su Manuel e Jimena

Quando però la Frigerio rivela al marito che Conti le ha dato una mano, la reazione dell’uomo non è del tutto entusiasta. E infatti il Sant’Erasmo decide di escluderla da una decisione sul progetto che sarebbe toccata a lei. Matilde ovviamente ne sarà molto frustrata, e cercherà consolazione da Vittorio…

Beautiful/ Anticipazioni 19 ottobre 2023: Finn ritrova Steffy, l'amore trionfa

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 19 ottobre 2023

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Alfredo sente di non essere abbastanza per Irene, così ha questa pazza idea di comprare un motorino ciclomotore affinché la sua fidanzata possa tornare a casa rilassata, e non stanca. Perico vuole acquistarla, ma quando accenna il fatto alla capo commessa, scopre che a lei non piacciono i motorini. Che fare? Il magazziniere cercherà qualche consiglio da Clara… Intanto, dopo qualche resistenza, Umberto, finalmente, si arrende e mette da parte la sua invidia per consegnare a Marcello alcuni documenti importanti di Adelaide.

Un posto al sole/ Anticipazioni 18 ottobre 2023: Viola in preda a una confusione emotiva

Infine, scopriamo che qualcuno sta seguendo Matteo, ma non sappiamo esattamente per quale motivo. Una cosa è certa: l’individuo in questione non sembra avere buone intenzioni. Sarà un nuovo personaggio dal passato di Matteo, tornato per regolare i conti?

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Adelaide è partita per Ginevra per stare più vicina alla figlia, e ha affidato a Marcello l’incarico di gestire le sue quote. Umberto, anche se non lo dà a vedere, è infastidito dalla scelta della Contessa. Matteo viene assunto come nuovo contabile al Paradiso, sotto gli occhi di Maria che ne resta piacevolmente contenta. Intanto tra lei e Vito sembra essere tornato il sereno, ma lui ancora non ha intenzione di tornare a Milano. Salvatore capisce di essere ancora molto legato ad Elvira: e lei?

Alfredo sente di non riuscire a soddisfare più tutte le richieste di Irene, che pretende molto, ma non può rifiutare i suoi desideri. Vittorio e Matilde sono nuovamente complici quando lui la aiuta a preparare una campagna promozionale della Galleria Milano Moda.











© RIPRODUZIONE RISERVATA