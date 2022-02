Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni 2 febbraio: Sandro trova il foulard di Tina

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 2 febbraio

Nella puntata di oggi, mercoledì 2 febbraio, della soap opera “Il Paradiso delle Signore“ Sandro non lascia Milano ma vuole riconquistare l’amore di Tina, per poterlo fare chiede ospitalità a Vittorio che non può tirarsi indietro. L’Amato a questo punto decide di raccontare la verità al marito rivelandogli che ha una relazione con Vittorio, ma non fa in tempo perché Sandro trova sotto il divano di casa di Vittorio il foulard della moglie. Capito come stanno realmente le cose va su tutte le furie. Veronica vede in pericolo il suo matrimonio e non si capacita all’idea che Ezio gli abbia tenuto nascosto la presenza di Gloria. Questa situazione già aveva messo in crisi la loro relazione, ora la presenza della lettera minatoria spedita alla Moreau sta mettendo a dura prova il loro rapporto. Umberto non sa che fine abbia fatto Adelaide, anche il suo viaggio a Parigi si è rivelato una farsa. Questa ansia gli fa perdere la sua solita calma e quando il Romagnoli gli propone l’ennesima assurda proposta per risolvere i problemi che sono nati tra il Paradiso e la società americana, sfoga tutta la sua rabbia contro Dante che decide di vendicarsi dell’affronto ricevuto.

Il Paradiso delle Signore, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti de “Il Paradiso delle Signore” Salvatore è sempre disposto ad acquistare l’appartamento dove vive in affitto Irene per potersi trasferire con Anna e sua figlia e vivere come una vera famiglia, ma il proprietario della casa non ha intenzione di abbassare leggermente il prezzo e Salvatore non riesce a sostenere per intero la spesa. Agnese si offre di dare una mano prestandogli i suoi risparmi, ma il figlio orgoglioso, non accetta l’aiuto della madre. Irene intanto è sempre presa a escogitare scuse per impedire al barista di impossessarsi del suo appartamento e quando il ragazzo chiede di potervi entrare per prendere le misure di alcune pareti interne, la Venere pur di non farlo accedere all’interno danneggia la serratura della porta. Salvatore si arrenderà all’dea di fare l’acquisto, oppure sarà Irene a dover liberare l’immobile? Flora è alle prese con la creazione della nuova collezione primavera-estate ma le manca l’abito di punta. Guardando le foto che sono state fatte a Gemma per la copertina del magazine, la stilista trova l’ispirazione: una giacca stile cavallerizza con un taglio più comodo e morbido che conservi la sua femminilità. Vittorio apprezza molto l’idea, sicuramente ogni signora milanese vorrà avere nel proprio armadio un capo così raffinato ed elegante.

Gloria dopo aver ricevuto la lettera minatoria è spaventata, in lei comincia a sorgere il dubbio che sia stata Veronica a spedirle la missiva, ne parla con Armando che cerca di tranquillizzarla e attendere cosa accadrà nei prossimi giorni, secondo il magazziniere la Moreau potrebbe ricevere anche una richiesta di denaro per mantenere il silenzio sulla vicenda. La capo-commessa rivela a Ezio quanto le è accaduto, ma l’uomo non accetta le accuse che la ex moglie sta facendo alla Zanatta, Gloria non immaginava di scatenare nel Colombo una reazione aggressiva, difatti l’uomo l’accusa di essere una bugiarda e di minare la sua relazione. Una volta tornato a casa Ezio racconta quanto è accaduto a Veronica che affronta di nuovo Gloria dicendole di scomparire dalla sua vita, Stefania ha già una famiglia che le vuole bene e per lei è arrivato il momento di farsi da parte. Sandro è ancora innamorato di Tina che non ha nessuna voglia di concedere una seconda opportunità al marito. L’Amato è stata tradita nel momento in cui aveva più bisogno della vicinanza di Sandro e fa fatica a far finta che tra loro non sia accaduto niente. Vittorio è a disagio con l’amico, il Capuano sospetta che la moglie sia innamorata di un altro uomo, Conti continua a tacere e decide di farsi da parte.

