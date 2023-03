Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 2 marzo: Veronica scopre la verità su Gemma!

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 2 marzo su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi, 2 marzo, ci svelano che Gemma è molto scossa dalla sua diagnosi appresa in ospedale. Il problema è che la ragazza non sa come dirlo ai suoi familiari, per questo motivo deciderà di mentire e dirà ad Ezio e Veronica, che è curiosa di leggere il responso delle analisi, che va tutto bene e non ha nessun problema. Ma fino a quando reggerà questa bugia? Intanto Matilde ha deciso di buttarsi completamente nel progetto di Tancredi, e ne è molto coinvolta; questo le ha anche permesso di guardare il marito sotto una nuova luce e di avvicinarsi ancora di più a lui. Diletta, invece, è felice che Vittorio abbia scelto di dedicare la copertina del Paradiso Market all’articolo da lei scritto – articolo che ha creato non poco scalpore tra i lettori.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 2 marzo

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Maria scopre che Francesco ha preso un’iniziativa in atelier senza chiedere il suo consenso. Quando la siciliana lo scopre ci rimane molto male e si infuria con lui perché avrebbe dovuto prima consultarla. In seguito, la giovane stilista capisce che Francesco lo ha fatto solo per interesse della sartoria, perché pensava che ciò avrebbe giovato all’atelier. Quindi Maria fa pace con il ragazzo, apprezzando il suo lavoro. Ezio sa che non può lasciare Veronica proprio ora che la situazione in famiglia con Gemma è preoccupante.

Eppure Colombo giura amore eterno a Gloria. La capocommessa è quindi felicissima e sicura di poter avere un futuro roseo con l’uomo che ha sempre amato. Qualcosa, però, sta per sconvolgere di nuovo tutto. Veronica, infatti, non ha mai creduto alle parole della figlia, e intuisce che le sta succedendo qualcosa. Ciò porta madre e figlia ad affrontarsi, e alla fine Gemma deve confessare di essere incinta!

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Matilde decide di dedicarsi al progetto di Tancredi, allontanandosi sempre di più da Vittorio e dalle sue idee al Paradiso Market. Clara soffre per la vicinanza tra Irene e Alfredo, che sono sempre più in sintonia. Ludovica rode di gelosia nel vedere Marcello e Adelaide insieme al Circolo, mentre Matilde ha capito che tra loro c’è molto di più di una collaborazione solo dal punto di vista degli affari. Gloria è sicura dell’amore che Ezio prova per lei e si confida con Armando. Infine, Gemma è in ospedale dove apprende il responso delle sue analisi: la giovane commessa è incinta! La notizia la lascia senza parole…

