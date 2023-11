Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 2 novembre 2023: Maria e Matteo, accade l’inaspettato

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 2 novembre 2023 su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi, ci svelano che Umberto è intenzionato a proseguire nel suo piano di boicottare la Tessuti Colombo. Per andare a fondo nei suoi intendi, vuole coinvolgere anche Tancredi, il quale si dimostra ben disposto ad assecondarlo. Per il Sant’Erasmo è ovviamente un’occasione in più per schernire Vittorio, che è alleato dei Colombo al momento. Soprattutto il suo piano è quello di vendicarsi di lui, che è sempre più vicino a Matilde. Conti ha intanto altro per la testa: non riesce a smettere di pensare proprio alla Frigerio, e all’intenso momento condiviso con lei la sera prima in ufficio.

Terra amara/ Anticipazioni 2 novembre 2023: dov'è finita Zuleyha e chi l'ha rapita?

Tuttavia, la donna non è dello stesso parere; infatti, sarà lei a mettere le cose in chiaro: tra loro due può esserci solo ed esclusivamente un rapporto lavorativo. Nient’altro. Matilde vuole invece recuperare l’armonia persa con Tancredi.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 2 novembre 2023

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Botteri ha saputo che Concetta è stata assunta in atelier, e non la prende molto bene. Anzi, lo stilista non tollera la presenza della madre di Maria, specialmente per il fatto che non è stato per niente interpellato al riguardo. Per Gianlorenzo è un affronto, quindi decide di tendere una trappola alla siciliana per vedere se sia all’altezza del compito assegnatole. Maria non potrà fare nulla per impedirlo: riuscirà sua madre a superare il severo test messo in atto da Botteri? Nel frattempo, Matteo non vuole sentirsi un peso e capisce che continuando a stare in casa delle ragazze finirà solo per causare danni. Per questo motivo il ragazzo prende la decisione di andarsene per non mettere in difficoltà Maria.

La promessa/ Anticipazioni 2 novembre 2023: Jimena e Manuel sposi, Jana distrutta

Così, dopo essersi ripreso un po’, Matteo si prepara per andarsene. Tuttavia, mentre Maria lo sta aiutando ad alzarsi e rimettersi in sesto, succede qualcosa di inatteso tra loro…

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, mentre Vittorio e Matilde aiutano i Colombo con la Tessuti, Umberto trama nell’ombra per boicottarli. Il tempo passato insieme avvicina molto Vittorio e la Frigerio, ma lei decide di prendere le distanze per passare una serata col marito Tancredi. Nel frattempo, anche Maria e Matteo accorciano le distanze, ed è evidente sempre di più l’attrazione reciproca. Matteo viene aggredito da qualcuno che vuole derubarlo, ma l’intervento tempestivo di Marcello evita il peggio. Tuttavia, la seconda volta andrà peggio, poiché il giovane viene aggredito e rischia gravi conseguenze.

Beautiful/ Anticipazioni 2 novembre 2023: Sheila sbranata da un orso, ecco le prove

Maria lo salva tempestivamente e decide di curarlo in casa sua, nonostante l’iniziale parere contrario delle sue coinquiline, Irene e Clara. Concetta accetta di lavorare come sarta in atelier. Intanto, Elvira aiuta Salvatore in pasticceria e condividono un momento tenero, che viene però interrotto da Tullio, il fidanzato della commessa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA