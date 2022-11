Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 2 novembre: Anna e Salvo, c’è crisi

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata 2 novembre

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi 2 novembre ci dicono che Adelaide è preoccupata per l’ultimo ricatto di Umberto, che ha minacciato Marco per riprendersi le quote del Paradiso. Inizialmente la Contessa cerca di nascondere a Matilde quanto accaduto, poi però capisce che ha bisogno di un’alleata come lei per poter agire contro Umberto. L’intento di quest’ultimo è chiaro: farla pagare alla sua ex per aver preso di mira Flora, la sua compagna.

Il matrimonio di Anna e Salvo è in crisi dopo la scoperta su Quinto, che è ancora vivo. Lui è molto preoccupato per come la piccola Irene reagirà alla notizia, e Anna cerca di rassicurarlo: anche se la bambina riabbraccerà il suo vero padre, la loro unione non cambierà e resteranno ancora insieme.

Le altre anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore di oggi ci svelano inoltre che Armando ha scoperto che Vito ha una foto di Maria nel suo portafogli, quindi chiede al nuovo contabile del Paradiso delle spiegazioni. Il giovane siciliano a quel punto gli svela dov’è nato, e gli racconta di essersi innamorato di lei fin da bambino. Intanto Matilde cerca di aprirsi con Vittorio, anche per scusarsi di aver rifiutato di ballare con lui all’evento. La Frigerio gli racconta del suo passato, e Conti finalmente capisce perché la donna non voglia danzare con lui. Infine, Anna propone a Salvo di partire insieme per una crociera affinché possano rafforzare il loro rapporto. Lui vuole fortemente credere che quel viaggio possa magari sistemare le cose.

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Adelaide è sempre più sul piede di guerra contro Flora. Il suo ultimo piano è quello di convincere Matilde a contrastare la sua rivale, ma la Frigerio ha idee diverse su come gestire la situazione. Intanto, ora che si è scoperto che Quinto è ancora vivo, Salvatore teme per il suo matrimonio con Anna. Nel frattempo, Vittorio e Matilde vogliono organizzare una serata di gala per promuovere i nuovi corsetti, ispirati dal film Il Gattopardo. La serata si rivela un successo, e nel corso dell’evento, Vittorio chiede a Matilde di ballare, ma lei si rifiuta; Conti ne resta deluso e non capisce il motivo.

