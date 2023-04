Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 20 aprile: Elvira e Salvo, succede che…

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 20 aprile su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi, 20 aprile, ci svelano che pur considerando Gemma una sua amica, Marco non ha intenzione di partecipare al suo matrimonio, quindi glielo fa presente. La Zanatta potrebbe non prenderla bene. Intanto Marcello finalmente riceve notizie da Adelaide, ma non saranno buone. La Contessa gli telefonata per fargli sapere la sua vicinanza, ma al giovane Barbieri non basta: vorrebbe rivederla. Così, ancora più deluso, trova in Ludovica una spalla amica su cui sfogarsi. Umberto, invece, continua le sue ricerche per capire dove sia finita Adelaide, e si mette sulle sue tracce.

Dopo il forfait di Irene, che ha inventato una scusa per non venire, Alfredo incontra la sua numerosa famiglia senza la presenza della fidanzata. Problemi d’amore anche per Vito, che non trova ancora il coraggio di dire a Maria di partire insieme per l’Australia e il contabile deve farlo il più presto possibile, altrimenti rischia di raccontarle un’altra bugia…

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 20 aprile

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, è arrivato il grande giorno per Elvira: quello in cui dovrà affrontare l’esame di guida. Per l’occasione, anche perché in stato di ansia, la venere chiede a Salvo di aiutarla, dandole un’ultima lezione pratica. Il barista acconsente nel darle una mano, per istigarle fiducia. Durante il loro incontro, però, succede qualcosa di inatteso! Intanto, Marco scopre che Gemma è incinta, ma è convinto (e si lascia convincere) che il bambino che aspetta sia di Roberto. Infine, Tancredi e Vittorio tornano a scontrarsi quando il Sant’Erasmo intima a Conti di non mettere più strane idee nella mente di Matilde sulla questione dell’incendio in fabbrica. La minaccia velata lascia il pubblicitario abbastanza perplessa: che Tancredi nasconda qualcosa?

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Marco copre Tancredi sulla questione dell’incidente alla fabbrica dopo aver capito che il fratello ne è coinvolto. Matilde ne parla con Vittorio, al quale espone i suoi dubbi. Adelaide è partita da sola per Milano per affrontare la morte della sua amica; Marcello ci rimane male, e inizialmente non comprende le motivazioni della Contessa, alla quale sente di essersi davvero legato in modo indissolubile, salvo poi scoprire che gli ha mentito su dove si trova. Clara e Francesco si fingono una coppia. Alfredo vorrebbe far conoscere ad Irene i suoi parenti, ma la ragazza è abbastanza ansiosa all’idea e alla fine inventa una scusa per non partecipare alla cena. Umberto vuole scoprire che fine ha fatto Adelaide, ma i suoi tentativi infastidiscono Flora, che si sente messa da parte.











