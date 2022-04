Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni 20 aprile: Gemma vuole riprendersi Marco

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 20 aprile

Le anticipazioni della soap opera “Il Paradiso delle Signore” di oggi, mercoledì 20 aprile 2022, ci rivelano che Gemma è convinta di ritornare tra le braccia di Marco e chiede aiuto alla contessa che impone al nipote di partecipare all’evento di ippica e sostenere la Zanatta. Per Marco sarà un compito difficile, il suo cuore batte solo per Stefania. La ragazza per non ferire i sentimenti della sorellastra che non è al corrente dei sentimenti che prova per il suo capo-redattore, decide di allontanarsi da Marco e dare la possibilità a Gemma di tornare insieme al giovane, ma reprimere i suoi sentimenti sarà un’impresa ardua, soprattutto perché Irene la sprona a pensare alla sua felicità, visto che Gemma al suo posto non si sarebbe fatta nessuno scrupolo. Sotto consiglio della Moreau, Stefania si presenta all’appuntamento con Marco e una volta uno di fronte l’altro, si lasciano andare a un appassionato bacio. Umberto pur di stare ancora con Adelaide ha ceduto al suo ultimatum e ha dovuto dire addio a Flora. La Gentile non l’ha presa bene, si è sentita usata e affranta è stata costretta a fare un passo indietro. A dare una svolta alla sua vita è una telefonata che riceve dall’America: riguarda una proposta di lavoro che non può assolutamente rifiutare. La stilista resosi conto che non ha più niente che possa trattenerla a Milano vaglia l’ipotesi di lasciare definitivamente la città, voltando pagina con Umberto. Vittorio ha ceduto il marchio del Paradiso a Dante pur di assistere Beatrice e tenerla lontano dal Romagnoli. I medici non sono ottimisti e temono che la donna possa vivere in uno stato vegetativo per lungo tempo. Dante è molto preoccupato dello stato di salute della Conti tanto da andarle a fare visita di nascosto da Vittorio. I suoi sentimenti nei riguardi della donna sono sinceri, ma dovrà dimostrarlo al Conti e non sarà facile.

Una vita/ Anticipazioni puntata 20 aprile: Anabel affronta il padre Marcos

Il Paradiso delle Signore, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Il Paradiso delle Signore” Stefania è assorta nei suoi pensieri e Irene si diverte a prenderla in giro, la Cipriani esorta l’amica ad approfittare della situazione senza lasciarsi condizionare da questioni di principio, la Colombo trattiene i suoi sentimenti per non ferire Gemma. Mentre stanno parlando qualcuno lascia una lettera per Stefania facendola passare sotto la porta. La ragazza ne legge il contenuto: è un messaggio di Marco che le fa sapere di aspettarla tutte le sere alle sette, in piazza di fronte alla chiesa di don Saverio. Irene invita la Venere ad andarci, non ha altre alternative deve soltanto scegliere tra avere l’uomo che ama e non averlo. Armando cerca di consolare Vittorio che non riesce a darsi pace per quanto è accaduto a Beatrice. Il Conti informa il magazziniere che Dante vuole appropriarsi del marchio del Paradiso ed estrometterlo dalla società. Il Ferraris deve ricredersi, Vittorio è stato l’unico ad avere fin dall’inizio dei sospetti sul Romagnoli. Adelaide informa Umberto che è arrivato il momento di pensare al destino del loro rapporto. Il Guarnieri riconosce quanta sofferenza ha recato alla cognata, ma se è disposta a perdonarlo sa come rimediare. Lei è stata importante nella sua vita, insieme sono riusciti sempre a ricominciare. La contessa è disposta a perdonare di nuovo il Commendatore, ma deve essere convinta che per Flora non prova niente. All’entrata del Paradiso la contessa si mostra unita ad Umberto. Flora si accorge che tra i due è ritornata la solita complicità ed è confusa. Vittorio ha un incontro con il Guarnieri e lo aggiorna sulle ultime novità: il Romagnoli giocando sui sentimenti di Beatrice, a breve avrà il controllo totale del Paradiso, ha giocato bene le sue carte e nonostante il Conti sapesse fin dall’inizio quale fosse la sua natura, non è riuscito a portare dalla sua parte la cognata.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 20 aprile: Kate perdonerà Bill e Brooke?

Fiorenza presenta a Dante i progetti per la restaurazione dei negozi in America, serve solo la sua firma per dare inizio ai lavori, ma il Romagnoli è troppo preoccupato per lo stato di salute di Beatrice che ha la testa altrove. La cugina lo sprona a mantenersi lucido e a mettere al corrente i soci delle ultime novità. Flora affronta Umberto, vuole sapere cosa sta succedendo, come mai è ritornato da Adelaide. Il Guarnieri è categorico, quello che è successo tra loro non significa niente, è affezionato alla ragazza ma non le ha promesso nulla, la Gentile lo saluta definitivamente con un addio. Gemma chiede alla Moreau di concederle un giorno di permesso per allenarsi in vista del torneo di beneficenza dove parteciperà come cavallerizza in rappresentanza del Circolo. La Zanatta è disposta a riconquistare il cuore di Marco e fa sapere alle Veneri, compresa Stefania che il Di Sant’Erasmo sarà presente alla competizione per sostenerla come ha sempre fatto. Irene sollecita di nuovo la Colombo ad accettare l’invito di Marco e incontrarlo alla piazzetta tutte le sere. Ludovica vuole accompagnare la madre ad Huston e assisterla durante l’intervento, ma la donna non la vuole tra i piedi, le sta mentendo e la sua presenza farebbe saltare i piani di aggraziarsi Ferdinando. La Brancia insiste, Flavia per farla desistere fa finta di sentirsi male, la figlia di fronte al malore della donna, acconsente alla sua richiesta. Vittorio prende una drastica decisione, informa Dante di dargli il marchio del Paradiso ma in cambio deve restituirgli le quote della società e uscire fuori dal magazzino. È disposto a ricominciare tutto d’accapo ma in cambio il manager deve lasciare Milano e ritornare in America. Il Romagnoli è allettato dalla proposta anche se si rende conto che il prezzo da pagare è molto alto, ma Conti non ha intenzione di negoziare l’accordo: prendere o lasciare.

LEGGI ANCHE:

Brave and Beautiful/ Anticipazioni puntata 19 aprile 2022, Riza pronto a tutto

© RIPRODUZIONE RISERVATA