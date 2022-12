Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 20 dicembre: Ludovica rifiuta Marcello

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 20 dicembre su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi 20 dicembre, ci svelano che Irene è molto giù di morale perché sente la mancanza della sua amica Stefania, partita con Marco alla volta degli Stati Uniti, dove hanno iniziato una nuova vita. Alfredo si offre di consolarla, dato che ha notato questo repentino cambiamento nella bionda Venere: Irene, infatti, da alcuni giorni non gli risponde più male e non ha nessuno battibecco con lui. E alla fine, grazie alla sua vicinanza e alla sua simpatia, Alfredo riesce a restituire il sorriso alla ragazza, almeno per un po’. Fervono intanto i lavori per la nuova campagna pubblicitaria del Paradiso. Vittorio, dopo aver detto a Matilde di ripensare a potenziali nomi di modelle famose che potrebbero partecipare alla sua campagna, pensa ad una star del cinema come protagonista.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 20 dicembre

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Gemma è ancora molto provata dalla partenza di Stefania, ed è giù di morale esattamente come Irene. A pesare, però, sono i problemi familiari: Ezio e Veronica hanno fatto credere che andasse tutto bene, così da non impedire a Stefania di restare e Milano, rinunciando ai suoi sogni. Tuttavia, ora Gemma non ce la più e a peggiorare le cose ci si mette Don Saverio, il quale le confida la verità su Ezio: e la ragazza ne rimane sconvolta e si sente tradita. Intanto, Gloria trova il modo di parlare con quest’ultimo riguardo al bacio che si sono dati e su cosa potrebbe significare per loro. Infine, Marcello è convinto di poter riconquistare Ludovica, quindi prova un approccio con lei: il giovane le confessa di non averla mai dimenticata, ma la sua ex gli parla chiaro… Il suo cuore è già di qualcun altro. Per Marcello è una brutta delusione da incassare.

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, dopo il bacio che si sono scambiati, Ezio e Gloria hanno deciso che saranno partner lavorativi, e lei sarà la finanziatrice del suo progetto. Da un parte Ezio informa Vittorio della sua decisione, dall’altra Gloria fa lo stesso con Armando, al quale però evita di dire del bacio tra lei e Colombo. Intanto, Gemma, rimasta sola dopo la partenza di Stefania con Marco, non ha con chi confidarsi in merito alla crisi che sta passando la sua famiglia, così alla fine si sfoga con Roberto, che sembra capirla più di quanto lei creda.

Vittorio è tornato ad essere un uomo non sposato dopo essersi liberato della sua fede nuziale che lo legava a Marta. Matilde è la prima ad accorgersi di questa mancanza, e ne rimane molto sorpresa. Dopo aver rivisto Ludovica, Marcello pensa solo a lei e ha in mente un solo obiettivo: riconquistarla. Don Saverio scopre che Ezio ancora non è tornato a casa, mentre quest’ultimo comunica a Veronica che accetterà il denaro di Gloria.











