Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 20 febbraio: Ezio confuso, Gloria vuole…

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 20 febbraio su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi 20 febbraio, ci svelano che dopo aver passato la notte insieme a Gloria, Ezio è molto confuso, ma sa di dover celare l’imbarazzo in famiglia ed evitare che qualcuno lo scopra. Elvira è intenzionata a prendere la patente. Invece, dopo aver deciso di saltare la loro cena al buio al Paradiso, Clara e Alfredo si confrontano ed entrambi ritengono che abbiano fatto la cosa giusta. Mentre la venere afferma di non provare nulla per lui, il magazziniere ha solo occhi per Irene e tenta in tutti i modi di conquistarla, facendosi aiutare proprio dalla sua amica ciclista. Clara, però, gli ribadisce che Irene non è interessata a lui, motivo per cui dovrebbe smettere di cercarla e magari orientare le sue attenzioni altrove…

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 20 febbraio

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Umberto e Ferdinando hanno un piano per ostacolare l’ingresso di Marcello al Circolo. Il Barbieri non è ancora membro ufficiale, ma lo sarà solo dopo aver superato un test. Per questo motivo, i due orchestrano un modo per far sì che il ragazzo si trovi in difficoltà, e decidono di sfruttare il fioraio Mattia Costa, ex galeotto e amico di cella di Marcello. Il giovane è però all’oscuro dei piani del Commendatore e di Torrebruna, e cadrà nella loro trappola. Tutti sono felici di Gemma e Carlos, tuttavia Mario sembra conoscere dei dettagli preoccupanti sulla nuova fiamma della venere e ne parla con Roberto. Nel frattempo, Gloria vorrebbe delle certezze da Ezio, ma quest’ultimo non sa come gestire la nuova situazione che si è creata tra loro. E quindi si confida con Vittorio.

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Gemma si lascia andare con Carlos. Chiara Albani, la donna che denunciò Gloria dopo che quest’ultima l’aveva aiutata a partorire 15 anni fa, si presenta al Paradiso con l’intento di parlarle. La capocommessa scopre così che avrebbe potuto evitarsi la galera se solo fosse rimasta, anziché fuggire: Chiara, infatti, non l’avrebbe denunciata. Marcello è in prova come membro del Circolo, ma alla prima difficoltà se la cava bene, grazie anche ai consigli di Adelaide. Barbieri, inoltre, ritrova un suo vecchio amico di cella, Mattia Costa, che ora fa il fiorista.

Umberto e Ferdinando, però, sono intenzionati a ostacolare Marcello a ogni costo. Flora giunge a un compromesso con Umberto riguardo ciò che sa su Palazzo Andreani. Vittorio e Matilde estraggono a sorte i due nomi dei fortunati vincitori della loro iniziativa di San Valentino, e scopriamo che si tratta di Clara e Alfredo. Quando i due si incontrano, però, decidono che sarebbe troppo strano andare a cena insieme, quindi se ne tornano a casa.











