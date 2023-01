Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 20 gennaio: Umberto contro tutti

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 20 gennaio su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi 20 gennaio, ci svelano che le parole di Adelaide hanno convinto Marcello, che ora non vuole più partire per l’Australia. Il barista avvisa i suoi amici Armando e Salvatore, che ne sono più che felici. Restando a Milano, Barbieri potrà rimettersi in gioco e l’occasione potrebbe arriva quando meno se lo aspetta. Intanto, Tancredi continua a notare la complicità tra Matilde e Vittorio, che lavorano sempre più vicini al Paradiso, e ne è estremamente geloso. Chissà se pianificherà qualcos’altro per avere la moglie più lontana dal suo rivale? Invece Umberto, dopo aver comprato Palazzo Andreani, è deciso a distruggere il Paradiso e lo stesso Vittorio: la sua vendetta sarà implacabile. Armando tiene gioco a Clara e Alfredo, che si allenano insieme bicicletta. I due però, rischiano di essere boicottati da Don Saverio, da sempre contrario al fatto che la nipote pratichi questo sport.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 20 gennaio

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Veronica è gelosa e preoccupata per come Ezio e Gloria passino molto tempo insieme, seppur per affari. Gemma interviene e cerca di placare la madre, suggerendole di invitare Gloria a cena. La serata potrebbe andar meglio se non fosse per una telefonata a casa Colombo che porta un po’ di scompiglio: Marco annuncia di essere di ritorno a Milano, ed è da solo, senza Stefania. La notizia turberà Gemma? Infine, Maria e Vito escono finalmente insieme e passano una bella serata; proprio quando sta per arrivare il momento del tanto atteso bacio, arriva Francesco in ballatoio che rovina tutta la romantica atmosfera!

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nella precedente puntata de Il Paradiso delle signore, Vito dà dei consigli a Maria su come avere ispirazione per la sua collezione di abiti da sposa e ciò fa avvicinare i due ancora di più. Alfredo continua a coprire Clara con Don Saverio, per permetterle di continuare ad allenarsi a sua insaputa, ma una distrazione del magazziniere rischia di mandare tutto all’aria. E Irene lo riferisce a Clara… Veronica è sempre più insicura vedendo la complicità tra Ezio e Gloria, ma Gemma la rassicura. Matilde, in assenza di Vittorio, riesce a risolvere brillantemente e con eleganza un problema al Paradiso. Adelaide, spinta da Armando, convince Marcello a rimanere e quest’ultimo affronta finalmente Ludovica, dicendole che ha voltato pagina. Dopo il confronto con lei, il giovane barista e la Contessa escono dal circolo sottobraccio, festeggiando la loro nuova alleanza.

