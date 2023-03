Il Paradiso delle signore, anticipazioni 20 marzo su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi, 20 marzo, ci svelano che per Vittorio è in arrivo un’altra bella batosta. Dopo essere stato pugnalato alle spalle da Matilde, che aveva taciuto finora sul progetto imprenditoriale rivale del marito, Conti e Roberto sanno di doversi preparare a gestire una concorrenza che sarà pronta a dare battaglia al rinomato magazzino. Infatti la nuova galleria aprirà a breve. Adelaide è su tutte le furie e non si aspettava un simile tradimento da Matilde, che considerava sua amica. Quindi la Contessa, senza mezzi termini, manda via sia la donna che suo marito Tancredi dalla villa e con decisione si schiera dalla parte di Vittorio.

Madonna di Trevignano/ Un'altra statuetta che lacrima: “Viene da Medjugorje...”

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 20 marzo

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Gemma alla fine accetta l’aiuto dei suoi genitori: il bambino sarà cresciuto da Ezio e Veronica, che faranno finta sia il loro. Intanto Vito riceve brutte notizie dall’Australia riguardo la sua azienda e sa di dover correre ai ripari. Il problema è che nessuno sa nulla delle sue terre, quindi dovrà fare tutto il possibile per mantenere il riserbo. Già, come fare per non farsi scoprire? Infine anche Flora comunica a Vittorio la sua decisione: andrà a lavorare nella nuova galleria di Umberto, com’era prevedibile, del resto.

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 20 marzo: Vittorio tradito anche da Flora!

Conti è furioso dopo quest’ultimo tradimento e si vede costretto a prendere una decisione molto drastica nei confronti di Flora, anche per “punirla” di questa sua decisione. Vittorio infatti perderà una delle sue stiliste di punta, e non può proprio permettersi questo affronto. A quel punto gioca d’azzardo e propone un’idea per la sfilata della nuova Collezione Paradiso: coinvolgerà Maria in questo?

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Irene finalmente sceglie di vivere la sua storia d’amore con Alfredo alla luce del sole. Vittorio confida a Matilde di avere grandi progetti per lei, ma la donna deve deluderlo quando gli confessa i progetti di Tancredi: un magazzino rivale del Paradiso per il quale andrà a lavorare. Marcello scopre che Ludovica si sta per sposare con Ferdinando e ne rimane molto sconvolto. Gemma deve decidere cosa ne sarà del suo futuro e alla fine sembra decidere di accettare la proposta di Ezio e Veronica. Nel frattempo, Gloria vede sempre più allontanarsi la speranza di costruire un futuro con Ezio data la complicata e delicata situazione familiare che stanno vivendo con la giovane Zanatta.

GF Vip: Antonella Fiordelisi in lacrime: strategia o verità?/ Il Web: "Vittimella..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA