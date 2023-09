Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 20 settembre 2023: Marcello cerca la verità sulla sua famiglia

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 20 settembre 2023 su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi, ci svelano che Adelaide è molto addolorata per via di Odile, e continua a non volerne parlare pubblicamente. Piuttosto preferisce raccontare la storia di sua figlia solo alle persone a lei più care. A cominciare da Marcello, che non ha mai smesso di offrirle il suo amore e supporto. Poi c’è Matilde, forse l’amica più stretta che la Contessa ha avuto nell’ultimo anno. Ed è con lei che si confida, e a lei intima di non svelare niente a nessuno: la storia di Odile deve rimanere segreta. Se al Circolo si sapesse, chissà quale scandalo uscirebbe fuori…

Terra amara/ Anticipazioni 20 settembre 2023: Yilmaz, corsa contro il tempo per salvargli la vita

Marcello è rimasto turbato dalla confessione di Matteo, che gli ha rivelato di essere suo fratello. Il giovane affarista vuole vederci chiaro, quindi contatta la sorella Angela, che al momento si trova in Australia. Insieme cercano di ricostruire il complicato passato della loro famiglia. In seguito, Marcello racconta tutto ad Armando. Per un soffio Ciro rischia di scoprire sua figlia in veste di venere! Il signor Puglisi si presenta al Paradiso delle Signore, ma fortunatamente le commesse riescono ad evitare che Agata venga scoperta sul luogo di lavoro. Ciro è infatti contrario all’idea che sua figlia svolga questa mansione poiché vorrebbe che si impegnasse negli studi per diventare infermiera.

La promessa/ Anticipazioni 20 settembre 2023: Jana chiede aiuto a Catalina per...

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 20 settembre 2023

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Irene ha un’idea per lanciare il nuovo numero del Paradiso Market: proporre il suo fidanzato Alfredo come modello per la foto di copertina! Salvo coglie al volo l’opportunità e si propone lui stesso; in realtà il suo scopo è quello di fare colpo su Elvira. Per riuscirci, il barista chiede a Vittorio che venga concessa anche a lui quell’occasione. Salvo e Alfredo quindi gareggeranno tra loro per ottenere la foto in copertina. Umberto, ancora preoccupato per Adelaide, si presenta a Villa Guarnieri per parlarle, ma viene brutalmente allontanato da Marcello.

Beautiful/ Anticipazioni 20 settembre 2023: Taylor chiede a Deacon notizie di Sheila

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Adelaide non si fa più vedere al Circolo: è praticamente sparita. Ancora molto delusa da sua figlia Odile che ha deciso di non accettare più il suo invito a raggiungerla, la Contessa si è chiusa in sé ed ha perfino allontanato Marcello. Agata inizia il periodo di prova al Paradiso, ma Ciro non approva. Salvatore scopre che Elvira si è fidanzata. Matilde e Vittorio si cercano continuamente, segno che l’attrazione tra loro non si è mai del tutto sopita. Proseguono i contrasti tra Maria e Botteri per via delle diverse vedute che hanno sulla prossima collezione. Matteo rivela a Marcello di essere suo fratello, ma quest’ultimo non sembra dar credito alle sue parole…











© RIPRODUZIONE RISERVATA