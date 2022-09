Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni 20 settembre: Gemma tornerà al lavoro?

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata 20 settembre: Stefania perdona Gemma, ma…

Il Paradiso delle signore torna in onda su Rai1 dopo lo stop di lunedì 19 settembre 2022 per lo speciale TG1 sul Funerale della Regina Elisabetta II. Le anticipazioni della puntata di oggi, martedì 20 settembre, ci dicono che Stefania ha perdonato Gemma, ma si dimostra ancora fredda nei suoi confronti, e la situazione tra le due non è delle migliori. Marcello è di ritorno dalla Svizzera e si presenta come un “nuovo uomo”, anche se i sentimenti verso Ludovica rimangono invariati.

Roberto e Vittorio discutono sul riprendere o meno Gemma come venere, visto che la ragazza sta cercando lavoro e sembra anche ben disposta a gettarsi tutte le cattiverie passate alle spalle. Alla fine i due decidono di far scegliere alle Veneri. Le ragazze del negozio sapranno decidere con intelligenza oppure non saranno disposte a concedere a Gemma una seconda possibilità?

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata 20 settembre: Adelaide è un passo avanti a Umberto

Le altre anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore di oggi ci dicono inoltre che Umberto mente a Flora sulla modalità utilizzata per neutralizzare Adelaide, ma la Contessa lo anticipa e confessa a Marco di essere stata lei a impedire che Gloria andasse alla festa di fidanzamento di Stefania. In questo modo, Adelaide dimostra di essere un passo avanti a Umberto, ma a quale prezzo? Marco infatti rimane molto ferito da questa rivelazione.

Infine, dopo essersi sfiorati senza mai incontrarsi veramente, Matilde e Vittorio si presentano in via ufficiale.

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Umberto mette Adelaide di fronte a un ultimatum: riaccogliere Flora al Paradiso delle Signore, o rivelare a Marco il suo coinvolgimento col direttore del carcere nel non aver dato il permesso a Gloria per la festa di fidanzamento della figlia. Adelaide sfoga tutta la sua ira con Matilde, appena giunta a Milano: lei è la moglie di Tancredi, fratello di Marco, con cui il giovane ha un legame fortissimo. Intanto, il ritorno di Gemma fa tremare tutti, ma la ragazza sembra davvero pentita delle sue cattiverie che ha fatto in passato ed è pronta a ritornare al lavoro.

Ezio vorrebbe ideare una soluzione per velocizzare la scarcerazione di Gloria, mentre Vittorio intende organizzare la presentazione del libro della Colombo, La madre ritrovata, al Paradiso. Matilde rinuncia a rientrare a Belluno per sostenere Adelaide, che poi incoraggia a raccontare la verità a Marco. Infine, la notizia della gravidanza di Tina giunge in casa Amato. Gemma affronta la sorellastra Stefania una volta per tutte.











