Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 21 febbraio: Roberto avverte Gemma su Carlos

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 21 febbraio su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi 21 febbraio, ci svelano che la notte passata insieme a Gloria ha gettato Ezio in un turbine di dubbi. Mentre lui non sa come comportarsi con Veronica, si rende anche conto di essere innamorato di entrambe le donne. Gloria, invece, vorrebbe avere più certezze e più chiarezza da parte del suo ex marito, che al momento sembra starsene con un piede in due scarpe.

Umberto vuole a tutti i costi sabotare Marcello e ha in mente un piano per metterlo fuori gioco. Infatti Barbieri ha messo una buona parola con la Contessa riguardo il suo amico Mattia Costa, poiché crede fermamente che l’ex galeotto ora sia una brava persona. Per Umberto è l’occasione perfetta: cercherà di sfruttare Costa per sbarazzarsi di Marcello, facendogli quindi scendere le sue possibilità di diventare socio ufficiale del Circolo?

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 21 febbraio

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Mario ha confidato a Roberto che Carlos non gode di una buona reputazione. Il pubblicitario è scosso da tali affermazioni, quindi decide di mettere in guardia Gemma perché tiene molto alla sua amica. La giovane Zanatta, però, sebbene apprezzi le parole di Roberto, non sembra minimamente preoccupata, tant’è che trascorre in serenità la serata insieme al suo spasimante. La vera domanda è: cosa nasconde Carlos? Chi è davvero e perché Mario sembrava preoccupato quando ne parlava con Roberto? Gemma si caccerà in qualche guaio? Forse lo scopriremo nelle prossime puntate…

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Chiara Albani, la donna che denunciò Gloria dopo che quest’ultima l’aveva aiutata a partorire 15 anni fa, si presenta al Paradiso con l’intento di parlarle. La capocommessa scopre così che avrebbe potuto evitarsi la galera se solo fosse rimasta, anziché fuggire: Chiara, infatti, non l’avrebbe denunciata. La notizia sconvolge Gloria e lei si confida con Ezio. E durante un viaggio di affari, i due si lasciano andare al passato e fanno l’amore. Di ritorno, Ezio evita Gloria, la quale è però intenzionata a non lasciarsi più scappare l’ex marito, sebbene ora abbia una famiglia con Veronica.

Dopo aver saltato la cena al buio offerta dall’iniziativa del Paradiso, Alfredo chiede a Clara di aiutarlo a conquistare Irene, ma l’amica ciclista gli ricorda che lei non è interessata. Marcello è in prova come membro del Circolo, ma Umberto è intenzionato a metterlo fuori gioco e ha un piano: sfruttare Mattia Costa, ex compagno di cella del giovane.











