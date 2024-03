Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 21 marzo 2024: Marta scopre di essere ancora sposata con Vittorio

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 19 marzo 2024 su Rai 1

Oggi, giovedì 21 marzo, andrà in onda una nuova puntata de Il Paradiso delle signore, alle 16.00 su Rai 1: ecco le anticipazioni. La fiction è molto amata dal pubblico raggiungendo numeri vertiginosi in merito agli ascolti. Il nuovo appuntamento prevede alcuni colpi di scena che renderanno tutto più interessante.

Nella nuova puntata, Marta cercherà di aiutare Rita ma nel cercare dei documenti per lei scopre di risultare ancora sposata con Vittorio. Marcello e Rosa, intanto, faranno un figurone durante la sfilata per Il Paradiso e questo manderà su tutte le furie Adelaide, sempre più gelosa di vederli insieme. Matteo, invece, chiederà scusa a Maria per il bacio mentre Delia e Irene continueranno ad attuare il piano per separare Tullio ed Elvira.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 21 marzo 2024

Marta è rimasta colpita dalla storia di Rita e tenta di aiutare la giovane e il suo bambino in tutti i modi. La Guarnieri mette le mani su alcuni documenti che le possono servire allo scopo, ma nel cercare tanto troverà una verità sconcertante che la riguarda: lei e Vittorio risultano ancora legalmente sposati.

L’annullamento del matrimonio tra lei e Vittorio non è mai stato depositato. Questa scoperta avrà un impatto molto forte, soprattutto su Matilde. Adelaide, nel frattempo, ha capito di voler riconquistare Marcello ma si è resa conto del feeling che c’è con Rosa. I due hanno fatto un figurone durante la sfilata, e questo non farà che ingelosire ancora di più la contessa. Matteo chiede scusa a Maria per il bacio, il giovane promette alla donna che non si avvicinerà più a lei con certi intenti.

Il Paradiso delle signore anticipazioni: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate, Adelaide si è risentita del fatto che Marcello non si fosse recato all’inaugurazione della casa-famiglia. La Contessa è consapevole di essere stata lei a porre fine alla loro relazione, ma non si aspettava che Barbieri fosse ancora risentito della sua decisione.

La zia di Marta comincia a nutrire della gelosia per l’avvicinamento di Marcello a Rosa, e capisce di essere ancora innamorata di lui. Adelaide tenta di riconquistare Barbieri e decide di incontrarlo con la scusa di parlare dell’affare con Hofer. Maria non fa altro che pensare al bacio di Vito. Il Lamantia si è presentato all’intervista a sorpresa, baciando la Pugliesi che comincia a capire qualcosa sia cambiato nei confronti del suo ex fidanzato. Che si stia innamorando? Nel frattempo, Salvo rifiuta il piano di Delia e Irene per far allontanare Tullio ed Elvira.

