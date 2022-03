Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni 21 marzo: Stefania non perdona Gloria

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 21 marzo

Le anticipazione della puntata della soap opera “Il Paradiso delle Signore” di oggi, lunedì 21 marzo 2022m, ci rivelano che Stefania per giustificare il suo comportamento nei riguardi della sua famiglia, fa credere a Irene e Maria che il motivo della sua fuga è un litigio con il padre e che ora non è pronta per far finta di niente. Anna è molto confusa e confida a Beatrice i suoi dubbi sul rapporto con Salvatore e di una vita che potrebbero fare insieme. Gli scontri verbali tra Dante e Vittorio non hanno intenzione di cessare e il clima teso si diffonde come una nuvola minacciosa negli ambienti del Paradiso. Stefania chiede un confronto con Gemma, almeno con lei vorrebbe che le cose ritornassero come prima e ringrazia Marco per la sua gentilezza esortandolo a stare vicino alla sorellastra e a non pensare a lei che saprà cavarsela.

Il Paradiso delle Signore, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Il Paradiso delle signore” Stefania sente di avere approfittato troppo della gentilezza di Marco e decide di lasciare Villa Guarnieri, ma per il momento non è pronta per affrontare la sua famiglia così chiede a Irene e Maria se può trasferirsi per un po’ di tempo da loro, la Cipriani accetta con gioia ma vuole sapere cosa ha spinto l’amica a fuggire dai suoi genitori. Agnese approfitta dell’assenza di Anna per chiedere alla madre di convincere la piccola Irene a trasferirsi a Milano per permettere a Salvo e all’Imbriani di coronare il loro sogno d’amore. Caterina non è d’accordo, la bambina dovrebbe essere lasciata libera di scegliere dove stare e con chi stare. Gloria apprende da Irene che Stefania è tornata a casa e lo vuole comunicare a Ezio, ma l’uomo è fuori sede per lavoro, cerca conforto nelle parole di Armando, ma la ragazza è tornata per prendere alcune cose personali, in questo momento si sente tradita e imbrogliata anche dalla stessa Zanatta dove lei riponeva tutta la sua fiducia. La donna cerca di giustificare il comportamento di Ezio e Gloria, gli eventi che si sono venuti a creare non hanno permesso di chiarire la situazione. Stefania non è pronta a perdonare nessuno, non capisce come Veronica abbia fatto a fare parte di questo gioco. La Zanatta giustifica il suo comportamento dicendo che non poteva dirle la verità, non sarebbe stato giusto nei confronti dei suoi genitori che se le hanno mentito lo hanno fatto per proteggerla. La signora Imbriani fa pressione alla figlia e la vorrebbe convincere a tornare al paese per stare più vicina alla figlia. Le sue parole feriscono Anna che viene considerata dalla madre una persona irresponsabile che non si sta prendendo cura della bambina. La contabile non ci sta e nonostante sia affranta per le parole, sa che quello che sta facendo è per mantenere la piccola Irene. Anna trova il coraggio di affrontare Salvo e gli dice che sta pensando di tornare al paese, il barista non vuole perché sa che non è un desiderio di Anna ma la richiesta di sua madre.

Al Circolo è tutto pronto per la sfilata e Dante mette in atto il suo piano con la complicità di Fiorenza. Le modelle fanno di tutto per umiliare in passerella le Veneri che non riescono a tenere il confronto. Dora e Irene sono impacciate e Gemma imbarazzata. Nonostante la sfilata sia stato un flop gli abiti di Flora sono molto piaciuti. Vittorio sa che è stato boicottato da Dante e dalla cugina, per questo non si sente di mettersi contro le Veneri che invece difende contro gli attacchi di Romagnoli. Ezio viene avvisato da Gloria che Stefania è tornata a casa ma è andata subito via e ora vive con Irene e Maria. Il Colombo decide di parlare alla figlia e comunica alla Moreau la sua intenzione di raccontarle tutta la verità. Quando Stefania apre la porta al padre non vuole ascoltarlo, poi Ezio inizia a raccontare cosa ha costretto Gloria ad abbandonarla. La Moreau era un’ostetrica, un giorno ricevette una chiamata da parte di una donna in difficoltà. La donna venne messa nella condizione di scegliere se salvare la madre o il bambino e scelse di tenere in vita la madre praticando un aborto. Da quel momento lei ed Ezio furono allontanati dagli amici e considerati degli assassini, quando la polizia si presentò a casa per raccogliere le dichiarazione di Gloria, la donna era fuggita, non poteva sopportare che la figlia sarebbe cresciuta con una madre in carcere. Quando il giudice ordinò l’arresto di Gloria, la donna era già fuggita e Stefania era dalla zia Ernesta dove visse tutta la sua infanzia. Ezio è molto dispiaciuto, ma in quel momento non c’era alternativa diversa, Stefania sembra non capire.

