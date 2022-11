Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 21 novembre: il ritorno di Alfredo

Il Paradiso delle signore: ecco dove eravamo rimasti…

Oggi si rinnova il consueto appuntamento, su Rai 1, con Il paradiso delle signore 7. La soap, in onda dalle 16.05, ambientata nel magazzino di Milano, negli anni 70. Ma cosa era successo nell’ultima puntata di Venerdì 18 Novembre? Ezio ha trovato finalmente coraggio e ha informato Vittorio delle sue dimissioni da direttore della Palmieri, vuole però che la notizia, almeno per il momento, rimanga segreta. Gloria però, insospettita da Colombo, capisce che qualcosa non va e, credendo che lui stia nascondendo qualcosa, lo mette alle strette costringendolo a confessare la verità.

Marco invece riceve un’importante offerta di lavoro. Infine mentre Flora prende una decisione riguardo al sul rapporto con Umberto, Matilde, che sa del suo inganno ai danni di Maria, è dubbiosa sullo svelarlo o meno ad Adelaide. Così decide di parlarne a Vittorio e scopre che la Gentile ha fatto una nuova mossa inaspettata. Cosa accadrà ora?

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata del 21 novembre su Rai1…

Anche oggi si rinnova il consueto appuntamento delle 16.05, su Rai1, con la soap Il paradiso delle signore 7. Le anticipazioni della puntata in onda oggi, 16 novembre, ci dicono che Ezio, da poco licenziatosi dal ruolo di direttore della Palmieri, decide di trovare un nuovo impiego prima di avvertire Veronica del suo licenziamento. Gloria nel frattempo lo incalza invitandolo a rendere ufficiali le sue dimissioni. Nella puntata di oggi poi abbiamo un grande ritorno: quello di Alfredo, guarito dalla frattura al braccio, una volta tornato l’uomo intuisce subito che tra Vito e Maria può nascere qualcosa.

Nel frattempo Umberto, dopo la rottura, cerca di riconquistare Flora ma lei si rifiuta e si confida sulla crisi s’amore con Marcello che, a sua volta, è tormentato dal ricordo dell’amore verso Ludovica. Matilde invece lascia per un attimo i suoi dubbi su Flora e si mostra triste a causa di un diverbio avuto con Vittorio che teme che la Frigerio possa abbandonare il Paradiso.

Il paradiso delle signore: stop dal 28 novembre, come mai?

Brutte notizie per tutti gli appassionati della soap pomeridiana di punta di Rai 1, Il paradiso delle signore 7… A partire dal 28 novembre la serie TV riceverò una brusca interruzione! come mai? Da quando, nel 2015, Il paradiso delle signore è uscito con il suo primo episodio, puntata in puntata, la schiera dei suoi fan si è allargata sempre più, facendo acquisire alla soap sempre più notorietà e rendendola una delle più amate del palinsesto Rai.

A breve però l’avvincente racconto, ambientato nel primo grande magazzino di Milano, negli anni 70, vedrà una brusca interruzione. Come mai? Niente paura, il programma, come tanti altri, sarà interrotto per lasciare posto, nel palinsesto Rai, alla competizione calcistica dei mondiali in Qatar. Il paradiso delle signore 7 in particolare, sarà interrotto solo dal 28 novembre fino al 10 dicembre poi, come di consueto, riprenderà ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 16.05, su Rai 1.











