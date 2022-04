Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni 22 aprile: Dante rinuncia a tutto per amore

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 22 aprile

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi, venerdì 22 aprile 2022, ci rivelano che Flavia è riuscita a far credere a tutti di essere malata e a farsi pagare le cure mediche dal Torrebruna. Ludovica vorrebbe accompagnarla in America, ma Flavia fa di tutto per tenerla lontano, perché scoprirebbe che la sua malattia è tutta un’invenzione. La donna decide di partire da sola, almeno è quello che farà credere alla figlia e Ludovica troverà conforto nelle parole di Torrebruna, visto che con Marcello non fa altro che litigare. Flora decide di accettare la proposta di lavoro che le è stata offerta da un’azienda di moda americana, mette al corrente della sua partenza Umberto con la speranza che possa cambiare idea e darle un motivo per rimanere ancora a Milano, ma il Guarnieri è combattuto dall’amore che prova per Flora e il rapporto con Adelaide. Chi invece è convinto dei suoi sentimenti è Dante. Felice che Beatrice si è risvegliata e passata la paura vuole dimostrarle che è davvero innamorato di lei e compie un’azione che lascia senza parole Vittorio: per amore nei confronti di Beatrice è disposto a rinunciare a tutto, Paradiso compreso. Gemma è convinta che Marco sia l’uomo giusto per lei e insieme possano essere felici, ma comincia a sospettare che nel cuore del giovane ci sia un’altra donna e che possa essere Stefania. La Zanatta comincia a osservare ogni movimento della sorellastra per avere la certezza che tra i due c’è davvero del tenero e che la nemica da abbattere sia proprio la Colombo.

Il Paradiso delle Signore, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Il Paradiso delle Signore Beatrice ha riaperto gli occhi ed è uscita dal coma. A dare la bella notizia è Anna, prima di andare al lavoro è passata in ospedale per salutare l’amica e vedendola moribonda sul letto ha cominciato a parlarle mostrando il suo dolore per vederla in quelle condizioni. Le ha raccontato dei preparativi del suo matrimonio e la speranza di poterla riavere accanto a farle da testimone. All’improvviso Beatrice si è risvegliata. Il medico l’ha visitata e ha riscontrato che sta bene di salute, ha solo bisogno di riposo. Vittorio appena appresa la bella notizia è corso al suo capezzale mostrandole tutto il suo affetto. La donna ha voluto sapere come sono andate le cose con Dante e il cognato le ha rivelato che ha ceduto il marchio del Paradiso a condizione che ritorni in America. Adelaide è soddisfatta dalle lettere di encomio che ha ricevuto Gemma, però è contrariata dal comportamento di Marco che oltre ad aver lasciato la Zanatta, nel bel mezzo della festa si è allontanato senza un giustificato motivo. Il giovane interpellato dalla zia è molto categorico, Gemma è soltanto un’amica e non sarà lei a fargli cambiare parere. Umberto appoggia la scelta del giovane di rompere la relazione con una donna che non ama per seguire il suo cuore. In redazione Stefania incontra Marco e rimasti soli si baciano con passione. La Colombo confida a Gloria di non riuscire a esprimere i suoi sentimenti perché è trattenuta dal pensiero di Gemma. La Moreau le consiglia di pensare alla sua felicità, lo stesso consiglio le è stato dato anche da Irene, convinta che Gemma non si sarebbe fatto nessuno scrupolo.

Nell’ultima puntata de Il Paradiso delle Signore Sofia a sorpresa comunica a Salvatore che a giorni lascerà Milano per trasferirsi a Firenze dove ha ricevuto un’allettante proposta di lavoro in una delle pasticcerie più antiche della città. L’Amato è preoccupato perché Marcello rimarrebbe da solo, visto che presto lui convolerà a nozze e si trasferirà in un altro luogo. In realtà anche Marcello vuole apportare qualche cambiamento alla sua vita. Rivela ad Armando di voler abbandonare il suo lavoro al Circolo. Lo ha accettato perché voleva farsi apprezzare dagli amici di Ludovica, aumentare il suo prestigio e farsi stimare dagli altri. Alla fine non è successo nulla di tutto questo, non è diventato ricco e quando si trova di fronte a Ludovica nemmeno può abbracciarla. La Brancia è preoccupata per lo stato di salute della madre, Flavia sta riuscendo nel suo intento, quello di allontanare la figlia dal Barbieri. La donna con maestria suggerisce alla figlia di trovare qualcuno che possa permetterle un tenore di vita dignitoso, in questo momento teme che se non dovesse riuscire all’operazione la lascerebbe senza un soldo con il rischio di vivere di stenti. Ludovica confida i pensieri della madre a Ferdinando che è molto interessato alla ragazza e facendosi carico delle cure mediche della Brancia ha conquistato la gratitudine della figlia. Gloria incontra Veronica per parlare delle loro figlie. La Zanatta è al corrente che Marco ha lasciato la figlia perché non ne è innamorato, ma Gemma non ne vuole sapere, è convinta di riconquistare il cuore del giovane. La contessa Di Sant’Erasmo le ha detto apertamente di lasciar perdere e di guardarsi intorno, ma la Venere non molla la presa e Gloria è preoccupata per Stefania, vorrebbe che la figlia parlasse con la sorellastra e le dicesse come stanno realmente le cose. Veronica è dello stesso parere anche perché più tempo passa e maggiore è la difficoltà di dire la verità. Dante si è accorto di essere innamorato di Beatrice e decide di esprimere i suoi sentimenti alla donna che non crede alle sue parole ma si sente presa in giro. Il Romagnoli le rivela che all’inizio l’ha usata per i suoi scopi, ma poi frequentandola si è innamorato di lei. Ma Beatrice, dopo ciò che è accaduto, fa fatica a credere alla parole di Dante.

