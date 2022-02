Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni 22 febbraio: Fiorenza chiede aiuto a Flavia

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 22 febbraio

Nella puntata di oggi, martedì 22 febbraio, della soap opera “Il Paradiso delle Signore” Dante non smette di corteggiare Beatrice e il suo avvicinamento fa ingelosire Vittorio, in realtà il Romagnoli sta usando la contabile per farsi rivelare cose personali di Conti. Intanto Tina comincia ad aprire il suo cuore a Sandro, che le chiede di cantare la canzone che ha composto pensando a loro due, ma l’Amato non si sente ancora pronta. Agnese ritorna a Milano e confida ad Armando che Rocco a Roma frequenta un’altra donna, mentre Maria continua a cucire il suo vestito di nozze. Come dirlo alla ragazza? Al Paradiso le Veneri discutono la legge 66 che riconosce alle donne maggiori diritti in ambito professionale e commentano l’articolo che ha scritto Stefania per il Paradiso Market. Fiorenza chiede aiuto a Flavia per fare fuori Adelaide e sostituirla con Ludovica. A Flavia l’idea piace, la sua intenzione è di tenere lontana la figlia da Marcello e farla avvicinare a Ferdinando di Torrebruna.

Nelle puntate precedenti della soap “Il Paradiso delle Signore” Tina si sveglia canticchiando la canzone che Sandro ha scritto pensando a loro due, Salvatore già si immagina la coppia ritornare alla ribalta e occupare i primi posti della classifica. Sandro racconta a Vittorio come la sua canzone abbia fatto breccia nel cuore di Tina, l’ha vista molto emozionata, ma con lei vuole essere cauto senza farle troppa pressione, altrimenti rischia di compromettere il suo piano di ritornare a fare coppia con la moglie. In casa Colombo finalmente è tornata la tranquillità anche se tra le ragazze c’è un po’ di dispiacere per il matrimonio rimandato. Veronica ringrazia Ezio per essere stato clemente con Gemma. Chi invece non riesce a darsi pace è Flora: dopo la notte di passione con Umberto si è sentita poco considerata, il Guarnieri è troppo legato ad Adelaide e la sua è stata solo una debolezza, mentre per la Gentile ha significato qualcosa di importante che al momento non viene corrisposto. Il governo dovrebbe approvare una legge che dà alle donne la possibilità di occupare posti di lavoro destinati solo agli uomini: Conti affida a Stefania il compito di scrivere l’articolo per il Paradiso Magazine, ma in redazione non tutti sono d’accordo, il numero già è stato mandato alla stampa, a Beatrice viene affidato l’arduo compito di convincere il tipografo a rimandare la stampa in attesa di inserire il nuovo articolo, ma la Conti non ci riesce e Dante si offre di darle una mano. Salvatore dice a Sandro che la sorella ha apprezzato molto la sua nuova canzone, il cognato gli suggerisce che è il caso di farsi aiutare da persone insospettabili e l’Amato chiede aiuto ad Anna.

Fiorenza si incontra con Dante e gli racconta che a Portofino durante il convegno della carta stampata, molti presenti hanno notato l’assenza di Umberto e Adelaide. I due complici intuiscono che il Commendatore non si è allontanato da Milano per motivi di lavoro come vuole far credere, ma è sulle tracce della cognata. Il Romagnoli vuole andarci cauto, ha in mano un documento importante che potrebbe causare al Gualtieri e alla Di Sant’Erasmo molti guai, ma deve fare attenzione a non bruciare questo vantaggio, soprattutto deve accertarsi che Flora non si sia accorta che la lettera le è stata sottratta. Sandro vuole giocarsi l’ultima carta e dopo le rivelazioni di Salvatore, telefona a Tina e la invita a cena. Il Recalcati prepara un menù molto curato, con i piatti più apprezzati dalla moglie, la serata prosegue bene, tra i due c’è sintonia e ogni tanto torna alla mente qualche ricordo del passato, l’atmosfera è giusta e dopo un brindisi e qualche parola di encomio, i due si scambiano un bacio.

