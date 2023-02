Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 22 febbraio: il piano di Umberto

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 22 febbraio su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi 22 febbraio, ci svelano che Gemma, nonostante i dubbi sollevati da Roberto, è uscita comunque su Carlos. La giovane Zanetta, però, non nasconde di avere qualche sospetto sul suo bel spasimante, quindi si confida con l’amico pubblicitario. Intanto Alfredo insiste nel cercare di far colpo su Irene, che appare ancora una volta restia di fronte ai suoi goffi tentativi. E Armando è divertito nel vedere il magazziniere nelle vesti di corteggiatore. Chissà se prima o poi la bionda venere cadrà ai suoi piedi? L’amica Clara non è sicura, e intanto comincia a guardare Alfredo sotto altri occhi. Maria, invece, grazie anche ai suggerimenti di Francesco in atelier, ha preparato i bozzetti degli abiti da sposa ma ancora non riesce a mostrarli a Vittorio. Sarà forse insicurezza la sua? Francesco sarà in grado di spronarla? Occhio alla gelosia di Vito…

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 22 febbraio

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, l’avvenente giornalista Diletta D’Ambrosio giunge al Paradiso perché è incuriosita da Vittorio Conti e vuole intervistarlo a tutti i costi, anche per saperne di più sul suo conto. Ovviamente nessuno si aspetta che entrambi saranno molto interessati a conoscersi, provocando anche una certa gelosia da parte di Matilde, che a fatica accetterà la presenza della donna. Nel frattempo, Umberto continua a tramare nell’ombra attende il primo passo falso di Mattia Costa per poter screditare Marcello. Il fioraio, ex galeotto e amico di cella di Barbieri, ha cambiato vita ed è diventato una brava persona. Umberto, però, contrario all’ingresso di Marcello, un ex detenuto, sta facendo di tutto per ostacolarlo. E l’occasione potrebbe essere arrivato. Al contrario, Adelaide ha ancora dei dubbi su Mattia, ma Marcello la rassicura sull’affidabilità dell’amico.

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Gloria vorrebbe delle certezze da Ezio, che lui al momento non riesce a darle. Confidandosi con Vittorio, Colombo ammette di essere innamorato sia della sua ex moglie che della sua attuale compagna Veronica. Roberto mette in guardia Gemma: Mario gli rivelato qualcosa su Carlos, e deve stare attenta al suo comportamento da playboy. A Gemma, però, pare non importare. Marcello è fiducioso della sua buona uscita al Circolo e ne parla con Adelaide, mentre Umberto continua a tramare alle sue spalle. Alfredo chiede a Clara di aiutarlo a conquistare Irene, ma l’amica ciclista gli ricorda che lei non è interessata.

