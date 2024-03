Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni 22 marzo 2024: incidente per Vito, Maria corre da lui

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Vito ha un incidente, Maria corre da lui

Nuovo appuntamento, oggi pomeriggio, con Il Paradiso delle Signore in onda come sempre su Rai 1 dalle ore 16.00 circa. Nella puntata di ieri, Marta ha appreso una verità piuttosto clamorosa sul suo matrimonio con Vittorio: i due, infatti, risultano ancora legalmente sposati per un errore burocratico del Tribunale della Sacra Rota. Intanto Adelaide si è resa conto di nutrire ancora dei sentimenti per Marcello e, gelosa per il suo avvicinamento a Rosa, è intenzionata a riconquistarlo. Intanto Matteo, dopo il bacio improvviso con Maria, le ha chiesto scusa promettendo che non succederà più.

Ma cosa succederà nella puntata di oggi, venerdì 22 marzo 2024? Stando alle anticipazioni riportate da Coming Soon, Maria è ancora scossa dal bacio improvviso con Marcello. Lui ha assicurato che è stato solo un momento di debolezza, ma la Puglisi si renderà conto di essere ancor più confuso circa i suoi sentimenti per Marcello e per Vito. La svolta però arriva con un avvenimento improvviso: il Lamantia, infatti, ha un brutto incidente e Maria correrà così da lui.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Elvira indispettita dal fidanzato Tullio

Intanto, come raccontano le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, Tullio non si presenta alla gara di ballo e indispettirà Elvira. Salvo correrà in suo soccorso, ma la donna si interroga sull’assenza del fidanzato e sull’ipotesi che sia stato il piano di Delia e Irene ad allontanarlo da lei. Intanto, Adelaide è intenzionata a riconquistare Marcello, il quale però assicurerà a Rosa di averla dimenticata. Ma sarà davvero così?

Nel frattempo, la scoperta di Marta la metterà alle strette. La donna è ancora legalmente sposata con Vittorio per un errore burocratico e, dunque, risultano ancora ufficialmente una coppia. Adelaide correrà in suo soccorso e la aiuterà a risolvere questa situazione, anche e soprattutto per evitare tensioni con Matilde. Ci sarà dunque un incontro tra la Contessa e il Vescovo, in seguito al quale si saprà se la donna riuscirà ad ottenere l’annullamento del matrimonio.

