Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 22 novembre: confidenze tra Ezio e Gloria

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata 22 novembre su Rai1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi 22 novembre ci dicono che continuano le confidenze tra Ezio e Gloria. Colombo si rifiuta, ancora, di rivelare a Veronica di essersi licenziato dalla Palmieri, una notizia che a lungo andare sconvolgerà la sua compagna. Al contrario, con l’ex moglie condivide con entusiasmo i suoi prossimi progetti lavorativi ed è pronta ad aiutarlo, anche economicamente.

Adelaide intuisce che tra Umberto e Flora le cose non sembrano essere più così idilliache. I due hanno ovviamente avuto un diverbio a causa dell’abito scartato di Maria, cosa di cui Flora si è sentita molto in colpa: lei alla fine non è una persona spregevole. La Contessa quindi, incuriosita dalla situazione, chiede informazioni a Marcello per cercare di capire cosa sia successo tra i due e, magari, approfittare della loro crisi momentanea.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 22 novembre

Le altre anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore di oggi ci svelano inoltre che Vito sembra commettere errori e figuracce di continuo con Maria, quindi Alfredo gli suggerisce di corteggiarla apertamente. Intanto, quest’ultimo riceve un bel rifiuto da parte di Irene. Vittorio fa visita a Matilde sentendosi molto scosso ancora per la loro ultima discussione, dato che ha paura che lei lasci il Paradiso. Conti le confessa perciò di voler continuare a lavorare ancora con lei. Il tutto accade sullo sfondo di una tragedia internazionale: dagli Stati Uniti arriva la notizia sconvolgente che il Presidente americano Kennedy è stato assassinato!

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Ezio ha mollato il lavoro e vuole trovare un nuovo impiego. Tuttavia non ha ancora detto nulla a Veronica sul suo licenziamento. Probabilmente teme ripercussioni sulla sua relazione. Gloria, però, gli intima di dire la verità prima che sia troppo tardi. Vito, intanto, è cotto di Maria, e colleziona figuracce su figuracce, non riuscendo a concludere nulla. Alfredo ritorna al lavoro e nota l’intrigo amoroso tra i due siciliani, quindi decide di consigliare l’inesperto Vito sul da farsi.

Flora non vuole più saperne di Umberto dopo la loro accesa discussione per via dell’abito di Maria, quindi gli chiude la porta in faccia. Nonostante i suoi tentativi per riconquistarla, Flora non gli concede una seconda possibilità e, anzi, si confida con Marcello su questa frustrante situazione. Infine, Matilde è giù di morale per lo scontro con Vittorio, mentre quest’ultimo teme che la Frigerio possa lasciare il Paradiso.











