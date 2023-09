Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 22 settembre 2023: la scoperta di Umberto

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 22 settembre 2023 su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi, ci svelano che Ciro è molto arrabbiato e deluso dalla sua famiglia. Sua moglie gli ha nascosto che Agata ha iniziato il periodo di prova al Paradiso, nonostante lui abbia espressamente detto di non essere d’accordo. La ragazza quindi, per non peggiorare ulteriormente la situazione in casa, decide di non presentarsi al lavoro. Ciro è contrario. Tuttavia succede qualcosa di completamente inaspettato che potrebbe ribaltare la situazione.

Il destino fa incontrare Maria e Matteo di nuovo. Le loro strade si incrociano per caso e forse c’è un po’ di imbarazzo, dopo che il ragazzo le aveva rubato un bacio. I due però non hanno modo di parlarne poiché vengono interrotti dall’arrivo di Marcello, che non si fida del tutto del nuovo arrivato. Matteo, infatti, gli aveva rivelato, senza mezzi termini di essere suo fratello.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 22 settembre 2023

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, che, le foto del servizio fotografico, fatte al Paradiso il giorno prima, finiscono, per un semplice equivoco, nelle mani di Matilde. La donna ne rimane impressionata e dopo averle viste, dà un ottimo consiglio a Vittorio su come sfruttare la prossima copertina del Paradiso Market. Chi finirà in prima pagina? Vedremo qualcuno tra Alfredo e Salvatore, che si erano sfidati per diventare modelli? Nel frattempo, Matteo va a trovare sua madre in una clinica e le racconta del suo burrascoso incontro con Marcello.

Lentamente scopriamo quindi tutta la verità sulla sua storia e perché sia tornato nella vita di Barbieri solamente adesso. Infine, Umberto prosegue con le sue ricerche e finalmente giunge alla verità: ha scoperto che Odile è la figlia di Adelaide.

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Agata nasconde al padre di lavorare come venere al magazzino milanese, ma Ciro lo scopre per puro caso e fa una sfuriata in famiglia, accusando sua moglie e sua figlia di avergli mentito alle spalle. Alfredo e Salvatore si contendono il ruolo di modello per la copertina del Paradiso Market, sotto gli sguardi dubbiosi di Roberto e di Vittorio, che è il fotografo in questa circostanza. Elvira dice chiaro e tondo a Salvatore che ormai lo considera solo come un amico. Umberto è ossessionato nello scoprire cos’è che turba Adelaide e chi sia la misteriosa Odile. A sorpresa, la Contessa si presenta al Circolo ma nel momento di parlare in pubblico, viene colta da un attacco di panico e, scortata da Marcello, se ne va perché non riesce a reggere la pressione.

