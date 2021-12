Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni 23 dicembre: Armando diventa Babbo Natale

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 23 dicembre

Nella puntata della soap opera “Il Paradiso delle Signore” in onda su Rai 1 oggi, giovedì 23 dicembre, Salvatore è intenzionato a riconquistare il cuore di Anna, ma la Imbriani non ne vuole sapere e farà di tutto per evitarlo. Roberto che non sopporta di vedere l’amica triste, si permette di dare qualche consiglio a Salvatore per riconquistarla ma le frecce del suo arco non riescono a centrare il bersaglio. Dora intanto si fa coraggio e chiede a Nino se vuole trascorrere la Vigilia con lei e le sue amiche nella casa dove vive con Irene. Alla fine è Armando ad indossare il costume di Babbo Natale. Stefania scopre che Gemma, approfittando dell’assenza dei genitori, invita a casa Marco, per paura che possa commettere qualche sciocchezza, Stefania rinuncia a incontrarsi con le sue amiche e si fa trovare in casa. Ezio e Veronica all’uscita dal cinema incontrano Gloria e la tensione tra Ezio e la Moreau è evidente da insospettire Veronica.

Una vita/ Anticipazioni puntata 23 dicembre: Felipe e il piano di Genoveva

Il Paradiso delle Signore, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti de “Il Paradiso delle Signore” Gloria telefona a casa Colombo per avvisare Ezio di passare in magazzino perché è arrivato un pacco a lui intestato. Veronica le dice che si tratta di un televisore che Ezio ha comprato per donarlo alla riffa. La signorina Moreau ha scelto di donare un beautycase, ma quando si fa aiutare da Armando ad aprirlo, scopre che al suo interno c’è una gondola di cristallo che non ricordava di averla riposta nel bauletto. Quando Ezio va in magazzino per recuperare il suo televisore, nota il souvenier di Venezia e insieme a Gloria ricordano la loro vacanza di tanti anni fa e di come sono stati felici. L’uomo approfitta della situazione per chiedere alla donna di fornirgli il documento della sua morte, naturalmente falso, così da essere libero e sposare Veronica. Gloria rimane molto ferita da questa richiesta e confida ad Armando, al corrente della loro storia sentimentale, che è dispiaciuta che Ezio le chieda il suo certificato di morte ora che sa che è viva, perché non lo ha chiesto prima, si domanda la Moreau? Dora parla di Nino con Armando, che al Paradiso è il confidente di tutti, alla ragazza piace il seminarista, ma non sa come deve comportarsi. Armando le confida che il giovane è indeciso se prendere i voti, Dora ha comprato un berretto da regalare all’apprendista a Natale ma il capo magazziniere le consiglia di acquistare un libro, perché a Nino piace leggere, visto che Dora non sa cosa scegliere, il Ferraris le suggerisce lo scrittore Giovanni Testori che accontenta cristiani e atei, il romanzo è – La Maria Brasca – che parla di un donna che riuscirà a conquistare il cuore di uomo che credeva irraggiungibile.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 23 dicembre: Liam non crede a Thomas

Stefania è molto contenta che il suo articolo finisca su una rivista di moda, e racconta le sue emozioni a Gloria, il sogno della ragazza è di vivere in una casa piena di libri, con tanti pensieri nella testa e in un momento di nostalgia le confida che sente molto la mancanza della madre. La Moreau la rincuora dicendole che lei anche se fisicamente non è presente, veglierà sulla figlia e sicuramente è felice di quello che sta facendo. Chi in questo momento non è per niente felice è Gemma che mostra un po’ di gelosia nei confronti di Stefania. L’uscita serale della sorella con Marco non è stato gradito dalla Colombo, anche se Stefania le ha detto che non è interessata al ragazzo e che a unirli è solo il lavoro. Vittorio è molto occupato al Paradiso da non interessarsi al Natale. Chi vorrebbe regalargli una festa spensierata e con le persone care è Beatrice, l’idea che il cognato possa trascorrere il Natale da solo la rattrista. Dopo aver parlato con Anna e Roberto, la donna comunica a Vittorio che la Vigilia di Natale amici e parenti si uniranno nella sua casa per passare la festività insieme a lui, Conti apprezza il pensiero della cognata. Anche Ludovica decide di donare per la riffa una collana che gli ha regalato il padre, Marcello invece è interessato al televisore e chiede se lui e Marcello possono acquistare i biglietti della riffa, perché al bar un televisore ci vorrebbe.

LEGGI ANCHE:

Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 22 dicembre: Gloria a un bivio

© RIPRODUZIONE RISERVATA