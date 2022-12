Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 23 dicembre: Vittorio convince Matilde a…

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 23 dicembre su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi 23 dicembre, ci svelano che Ezio è tornato a casa da Veronica, dopo essersi riappacificato con lei, e Gemma ne è felicissima: dai Colombo sembra regnare la pace, mentre Gloria soffre in silenzio per il bacio che si è scambiata con il suo ex marito e non può parlarne con nessuno. Vito fa un altro passo avanti con Maria e si decide a invitarla a uscire. La ragazza è al settimo cielo e non vede l’ora, ma il giorno dell’appuntamento si presenta Armando, il quale è sempre più sospettoso del passato del giovane siciliano, che potrebbe non essere chi dice di essere, soprattutto dopo la faccenda del vestito di Maria. Ma cosa nasconde davvero Vito?

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 23 dicembre

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Ferdinando ritorna a Milano ma qualcuno gli mette la pulce nell’orecchio: Fiorenza Gramini, infatti, intuisce che Ludovica non gli è del tutto sincera, e che potrebbe nascondere riguardo a Flavia e all’inizio della loro storia d’amore. Ferdinando scoprirà cosa gli nasconde la sua bella a proposito della madre? Infine, volano scintille tra Vittorio e Matilde, dopo che lui è riuscito a convincerla a posare per il servizio fotografico. I due hanno già passato insieme molto tempo ultimamente, dopo essere andati anche fuori città per convincere una stella del cinema a posare per il loro magazine. Questa nuova collaborazione aumenta la complicità tra i due porta, e il lavoro in ufficio finisce per diventare qualcosa di nuovo ed inatteso per entrambi…

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Irene è pronta emotivamente a cercare una nuova coinquilina e superare la mancanza di Stefania. Poi mostra alle veneri il biglietto aereo che l’amica che le regalato per raggiungerla negli Stati Uniti. Veronica fa pace con Ezio e i due decidono di tornare a vivere insieme, tra lo stupore e la felicità di Gemma. Gloria è costretta a stare nell’angolo anche dopo il bacio avvenuto tra lei e Colombo. La star scelta da Vittorio per il Paradiso, Elsa Martinelli, non potrà presenziare per un imprevisto e quindi Conti ha un’idea: chiedere a Matilde di posare lei per il servizio fotografico, cosa che la donna si rifiuta di fare perché non se la sente di attirare così tanto l’attenzione su di sé (e tra i motivi c’è anche suo marito Tancredi).

Armando scopre da Alfredo che Vito ha preso un taxi pur di ritirare di persona il vestito di Maria; questo episodio lo porta a sospettare di lui. Marcello, infine, sta organizzando un grande affare che potrebbe fargli fare il salto di qualità per conquistare Ludovica e, per questo motivo, chiede aiuto ad Adelaide: l’affare, infatti, potrebbe permettere alla Contessa di prendersi una rivincita su Umberto…











