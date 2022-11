Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 23 novembre: Vittorio, una visita da Matilde

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata 23 novembre su Rai1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi 23 novembre ci dicono che in Italia si diffonde la notizia dell’assassinio del Presidente USA Kennedy. Al circolo si organizzano per una serata commemorativa. Per l’occasione, Adelaide chiede una tregua ad Umberto perché deve prepare l’evento: non ha tempo di star dietro alle sue frecciate. Intanto, Flora continua con la sua posizione e lascia l’hotel dove soggiornava con Umberto, un segno che la loro relazione è arrivata al capolinea.

Gloria cerca di aiutare Ezio nel suo nuovo progetto lavorativo; l’uomo inoltre comunica il suo licenziamento dalla Palmieri alla famiglia, rassicurandoli con una nuova proposta di lavoro da accettare.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 23 novembre

Le altre anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore di oggi ci svelano inoltre che Vito, dopo i consigli di Alfredo, corteggia apertamente Maria e le invia un romantico bigliettino. Vittorio è ancora molto scosso per la morte del Presidente americano. Quella sera stessa, riceve una visita inaspettata da Matilde: è giunta lì per confortarlo? Quel che è certo è che è un chiaro segnale di apertura della Frigerio verso Conti. E finalmente i due getteranno l’ascia di guerra, lasciandosi alle spalle tutte le delusioni passate?

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, continuano le confidenze tra Ezio e Gloria. Colombo si rifiuta, ancora, di rivelare a Veronica di essersi licenziato dalla Palmieri, una notizia che a lungo andare sconvolgerà la sua compagna. Al contrario, con l’ex moglie condivide con entusiasmo i suoi prossimi progetti lavorativi ed è pronta ad aiutarlo, anche economicamente. Adelaide intuisce che tra Umberto e Flora le cose non sembrano essere più così idilliache. La Contessa quindi, incuriosita dalla situazione, chiede informazioni a Marcello per cercare di capire cosa sia successo tra i due e, magari, approfittare della loro crisi momentanea.

Vito sembra commettere errori e figuracce di continuo con Maria, quindi Alfredo gli suggerisce di corteggiarla apertamente. Intanto, quest’ultimo riceve un bel rifiuto da parte di Irene. Vittorio fa visita a Matilde sentendosi molto scosso ancora per la loro ultima discussione, dato che ha paura che lei lasci il Paradiso. Conti le confessa perciò di voler continuare a lavorare ancora con lei. Il tutto accade sullo sfondo di una tragedia internazionale: dagli Stati Uniti arriva la notizia sconvolgente che il Presidente americano Kennedy è stato assassinato!











