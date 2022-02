Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni 24 febbraio: chi dirà la verità a Maria?

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata 24 febbraio

Nella puntata di oggi, giovedì 24 febbraio, della soap opera “Il Paradiso delle Signore” Adelaide affronterà il faccia a faccia con il magistrato. Anna sta vivendo una nuova vita e farà di tutto per seppellire il suo passato e il suo trascorso con Massimo che di buono le ha dato il dono di Irene. La Imbriani per la prima volta porterà la bambina al Paradiso facendole conoscere il mondo che l’ha accolta amorevolmente. Le Veneri vengono messe al corrente della situazione di Rocco e sono dispiaciute per Maria, ma non sanno cosa fare. Come penseranno di comportarsi nei riguardi della loro amica, staranno zitte o le racconteranno la verità? Ferdinando si è infatuato di Ludovica e per averla al suo fianco le farà una proposta di lavoro. La Brancia per correttezza ne parlerà con Marcello e chiederà un suo parere prima di accettare. Beatrice abbasserà le difese nei confronti di Dante e farà quello che l’imprenditore si aspetta: la donna si presenterà al Circolo per ringraziare il Romagnoli di persona per averla aiutata con il tipografo.

Il Paradiso delle signore, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Il Paradiso delle Signore” Adelaide è tornata a Villa Guarnieri e Umberto è in difficoltà con Flora, non riesce a fare a meno della cognata ma anche la stilista non gli è indifferente. La giusta cosa da fare in questo momento è portare con sé il ricordo della serata che hanno trascorso insieme, la Gentile comprende il disagio del Commendatore e accetta le sue ragioni. Marcello è stato trattenuto al circolo, Salvatore è da solo e non può accompagnare Anna a prendere Irene, così l’Imbriani si fa portare da Tina che prende in dotazione il furgone del Paradiso prestatole da Armando. Nel viaggio di ritorno l’Amato fora la gomma e va a soccorrerla Sandro. Maria riceve un telegramma da Rocco, la ragazza è al settimo cielo, il fidanzato le scrive che presto tornerà a Milano e che le manca. Agnese è perplessa, non capisce cosa abbia in mente il nipote e chiede un parere ad Armando che al contrario è molto pessimista. Secondo il magazziniere Rocco sta perdendo tempo e intanto continua a stare con la miss, illudendo Maria. Anche Nino è preoccupato per Rocco e chiede spiegazioni ad Armando il quale lo aggiorna sugli ultimi avvenimenti che riguardano l’amico, Irene ascolta la conversazione e ne parla con le altre Veneri.

Dopo tanto lavoro Stefania consegna finalmente il suo articolo, sperando di essere stata all’altezza della situazione. La Redazione è entusiasta, l’Amato con semplicità è riuscita a parlare di un argomento così spinoso, anche Marco è soddisfatto del lavoro della sua allieva e rivela che la testa della ragazza la affascina. Gemma di nascosto ascolta la conversazione e si fa assalire dalla gelosia, quando incontra Stefania nel salone del Paradiso l’aggredisce lasciando la Colombo senza parole. Gloria che ha assistito allo scontro verbale interviene per calmare gli animi ma intuisce che c’è qualcosa che non va tra le due sorelle. Adelaide rimane sola con Umberto che le chiede perché ha deciso di fuggire senza dirlo a nessuno. La contessa confessa che è stata sopraffatta dalla paura e in quel momento si sentiva sola, Umberto le fa sentire la sua vicinanza dicendole che deve fidarsi di lui. La Di Sant’Erasmo gli promette che non accadrà un’altra volta, perché durante questa lontananza ha capito che da soli non si va da nessuna parte e in questi giorni si è resa conto di quanto sia innamorata del Guarnieri. Tina finalmente è tornata a casa e ha portato con sé Anna e la piccola Irene che è stata accolta calorosamente da Salvatore. Grazie all’aiuto di Sandro è riuscita a rimettere in sesto il furgone che è stato riconsegnato integro ad Armando. L’Amato prima di salutare il Recalcati le comunica che ha intenzione di incidere la nuova canzone che ha scritto per lei.

