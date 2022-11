Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 24 novembre: Flora ama ancora Umberto ma…

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata 24 novembre su Rai1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi 24 novembre ci dicono che le cose tra Maria e Vito prendono finalmente una piega romantica, e tra loro scatta il primo appuntamento. Tuttavia quando la siciliana è pronta per presentarsi nel luogo del loro incontro, succede qualcosa di inaspettato che rischia di rovinare tutto. Intanto, Ezio sta ancora cercando di capire la sua nuova dimensione lavorativa e, dopo aver abbandonato l’idea di mettersi in proprio, capisce di non vuole nemmeno stare alle dipendenze di qualcun altro. Cosa fare, quindi? A quel punto comunica a Gloria, con cui c’è sempre più confidenza e complicità, la sua nuova decisione in merito al suo futuro lavorativo.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 24 novembre

Le altre anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore di oggi ci svelano inoltre che un’altra potenziale coppia si sta avvicinando: parliamo di Elvira e Salvatore. La venere negli ultimi tempi è stata un’ottima amica e confidente per il barista, ma fino a che punto? Sasà si è davvero gettato alle spalle il suo dolore per la fine della sua storia con Anna? A questo proposito, Elvira vorrà capire come sta davvero, e se è ancora preso dalla sua ex. Intanto Vittorio dimostra un altro segno di apertura a Matilde quando le propone di accompagnarlo ad una cena con amici. Considerando che lei è una donna sposata, accetterà questa usciti tra “colleghi”? Infine, Flora si rende conto di amare ancora Umberto, nonostante le incomprensioni e il litigio delle ultime settimane. Spinta da Marcello, la stilista si reca al Circolo per parlargli, ma resta scioccata quando lo trova in compagnia di Adelaide.

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, in Italia si diffonde la notizia dell’assassinio del Presidente USA Kennedy. Al circolo si organizzano per una serata commemorativa. Per l’occasione, Adelaide chiede una tregua ad Umberto perché deve prepare l’evento: non ha tempo di star dietro alle sue frecciate. Intanto, Flora continua con la sua posizione e lascia l’hotel dove soggiornava con Umberto. Gloria cerca di aiutare Ezio nel suo nuovo progetto lavorativo; l’uomo inoltre comunica il suo licenziamento dalla Palmieri alla famiglia, rassicurandoli con una nuova proposta di lavoro da accettare.

Vito, dopo i consigli di Alfredo, corteggia apertamente Maria e le invia un romantico bigliettino. Vittorio è ancora molto scosso per la morte del Presidente americano. Quella sera stessa, riceve una visita inaspettata da Matilde: è giunta lì per confortarlo?











