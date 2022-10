Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 24 ottobre: Ezio e Gloria resteranno sposati

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata 24 ottobre: Vito è il nuovo contabile

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi 24 ottobre ci dicono che Ezio e Veronica si affidano ad Adelaide e sperano nel suo aiuto per ottenere l’annullamento dalla Sacra Rota del matrimonio tra Colombo e Gloria. Intanto, Vito, dopo aver colto al volo la sua occasione, entra a far parte della famiglia del Paradiso delle signore con il ruolo di contabile. Il suo ingresso è dettato anche da ragioni di cuore: infatti pare aver messo gli occhi su Maria, ed è intenzionato a conquistarla.

Nel frattempo, Vittorio guarda i bozzetti degli abiti di Flora ma non ne rimane molto contento, al contrario dei bozzetti di Maria, che invece fanno colpo su Conti. Per Flora è una brutta batosta, e qualcosa ci dice che non resterà con le mani in mano lasciando che la sua rivale prenda il suo posto.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata 24 ottobre: il matrimonio di Ezio e Gloria non può essere annullato

Le altre anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore di oggi ci svelano inoltre che Federico è preoccupato: ha mandato un messaggio a Stefania e la ragazza non ne ha parlato con Marco. Per quale motivo? Intanto, Salvatore inizia a preoccuparsi nel momento in cui scopre che i fiori che aveva mandato in America per Anna non sono mai arrivati. La verità, però, potrebbe essere un’altra. Infine, Ezio e Gloria ricevono una notizia sconvolgente: la Sacra Rota non può annullare il loro matrimonio, e per questo motivo continueranno ad essere marito e moglie. Come la prenderà Veronica?

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Clara ha finalmente trovato un posto in cui stare: sarà la nuova coinquilina di Maria e Irene. Alfredo, intanto, chiede alla Venere di aiutarlo a conquistare la Cipriani. Salvo è disperato e non sa cosa fare perché crede che Marcello voglia lasciare la Caffetteria, lasciandolo solo. Intanto, la baronessina Foppa è rimasta molto sorpresa dall’abito disegnato da Maria, come prova che la stilista ha gran talento, e Matilde riferisce i complimenti alla giovane siciliana. Flora comincia ad essere gelosa e teme che Maria possa rubarle la poltrona di miglior stilista del magazzino.

La relazione tra Ezio e Veronica è sulla bocca di tutti dopo la loro intervista, e a nulla servono i tentativi di Marco di placare le acque. Intanto, Vittorio si scusa con Matilde per aver usato una sua lettera privata come slogan, e la invita a cena: i due hanno l’occasione di conoscersi meglio.











