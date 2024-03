Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 25 marzo 2024: Maria e Vito tornano insieme ma…

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 25 marzo 2024 su Rai 1

Oggi, lunedì 25 marzo, andrà in onda una nuova puntata de Il Paradiso delle signore, alle 16.00 su Rai 1: ecco le anticipazioni. La fiction è molto amata dal pubblico raggiungendo numeri vertiginosi in merito agli ascolti. Il nuovo appuntamento prevede alcuni colpi di scena che renderanno tutto più interessante.

Nella nuova puntata, Maria e Vito tornano insieme. La Pugliesi è felice di questo ritorno di fiamma, ma nel profondo del suo cuore prova ancora dei sentimenti per Matteo. Defois, il suo mentore, le chiede di incontrarsi a Parigi. Intanto, Vittorio e la sua famiglia si preparano a festeggiare la Pasqua, mentre Alfredo vuole montare il cambio della sua bicicletta su quella di Clara, ma lei avrà diverse perplessità…

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 25 marzo 2024

Maria ha saputo di un ‘incidente’ che ha colpito Vito. Spaventata dal fatto che potesse essere successo qualcosa, corre da lui. Quel gesto d’amore è ormai inequivocabile, Maria e Vito tornano insieme decisi a mettere da parte il passato e i vecchi rancori. La ragazza, però, nel profondo non sembra aver dimenticato Matteo.

Maria dovrà lasciare Milano, lo stilista e suo mentore Defois le chiederà di recarsi a Parigi per una cosa molto importante. Di cosa si tratterà? Nel frattempo, Vittorio e Il Paradiso si preparano alla Pasqua con qualche evento a tema. Nel frattempo, Alfredo per aiutare Clara con la gara vuole montare il cambio della sua bici su quella della Venere anche se lei è molto perplessa…

Il Paradiso delle signore anticipazioni: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate, Marta è rimasta colpita dalla storia di Rita e tenta di aiutare la giovane e il suo bambino in tutti i modi. La Guarnieri mette le mani su alcuni documenti che le possono servire allo scopo, ma nel cercare tanto troverà una verità sconcertante che la riguarda: lei e Vittorio risultano ancora legalmente sposati.

L’annullamento del matrimonio tra lei e Vittorio non è mai stato depositato. Questa scoperta avrà un impatto molto forte, soprattutto su Matilde. Adelaide, nel frattempo, ha capito di voler riconquistare Marcello ma si è resa conto del feeling che c’è con Rosa. I due hanno fatto un figurone durante la sfilata, e questo non farà che ingelosire ancora di più la contessa. Matteo chiede scusa a Maria per il bacio, il giovane promette alla donna che non si avvicinerà più a lei con certi intenti.

