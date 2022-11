Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 25 novembre: Marcello, gesto per Adelaide

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata 25 novembre su Rai1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi 25 novembre ci dicono che Ezio e Veronica hanno deciso di tornare a vivere insieme dopo il caos delle ultime settimane, generato dalle bigotte della Chiesa, che hanno aggredito la povera donna dopo aver appreso la verità sulla sua relazione extraconiugale con l’uomo. I guai, però, non finiscono qua. Infatti le anticipazioni ci dicono che Veronica assistere a qualcosa che la lascia sconvolta, e quindi all’ultimo minuto decide di cambiare idea in merito al suo ritorno in casa con Ezio.

Terra amara/ Anticipazioni 25 novembre: Yilmaz e Zuleyha, stavolta è finita!

Il primo appuntamento tra Vito e Maria non è andato benissimo, ma il siciliano non si arrende e la invita di nuovo ad uscire. Come la prenderà stavolta? Intanto, Marco riceve un’offerta di lavoro molto importante e la sua vita potrebbe prendere un’altra svolta.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 25 novembre

Le altre anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore di oggi ci svelano inoltre che Umberto vuole riconquistare Flora a tutti i costi, quindi le regala un anello di fidanzamento, intenzionato a ufficializzare la loro unione. Marcello assiste alla scena e lo racconta ad Adelaide, la quale a quanto pare già sapeva già tutto e si arrabbierà moltissimo. Poi però si calmerà e si lascerà andare a un abbraccio affettuoso con il comproprietario della Caffetteria. Potrebbe essere l’inizio di una relazione pericolosa tra la Contessa e l’ex galeotto, ora imprenditore e aspirante finanziere? Per ora tra i due c’è solo questo abbraccio in apparenza innocente…

Beautiful/ Anticipazioni 25 novembre: Katie non molla, vuole sapere da Eric...

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, le cose tra Maria e Vito prendono finalmente una piega romantica, e tra loro scatta il primo appuntamento. Tuttavia quando la siciliana è pronta per presentarsi nel luogo del loro incontro, succede qualcosa di inaspettato che rischia di rovinare tutto. Intanto, Ezio sta ancora cercando di capire la sua nuova dimensione lavorativa e, dopo aver abbandonato l’idea di mettersi in proprio, capisce di non vuole nemmeno stare alle dipendenze di qualcun altro. Cosa fare, quindi? A quel punto comunica a Gloria, con cui c’è sempre più confidenza e complicità, la sua nuova decisione in merito al suo futuro lavorativo.

Katherine Kelly Lang di Beautiful/ "Seduttrice per copione, nella vita un solo uomo"

Vittorio dimostra un altro segno di apertura a Matilde quando le propone di accompagnarlo ad una cena con amici. Considerando che lei è una donna sposata, accetterà questa usciti tra “colleghi”? Infine, Flora si rende conto di amare ancora Umberto, nonostante le incomprensioni e il litigio delle ultime settimane. Spinta da Marcello, la stilista si reca al Circolo per parlargli, ma resta scioccata quando lo trova in compagnia di Adelaide.











© RIPRODUZIONE RISERVATA