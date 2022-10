Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 25 ottobre: Flora contro Maria, è guerra

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata 25 ottobre: tra Flora e Maria è ormai guerra

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi 25 ottobre ci dicono che Veronica ed Ezio non hanno ottenuto l’annullamento del matrimonio dalla Sacra Rota e per loro è un bel problema. Per tirarli su di morale, Gemma e Stefania decidono di fare una sorpresa ai loro genitori, che in realtà potrebbe finire per avvicinarli…

Le Veneri del Paradiso delle Signore saranno le protagoniste della prossima copertina del Paradiso Market. Adelaide trama ancora contro Flora e per vendicarsi di lei, insiste sull’avere Maria Puglisi come protagonista alla festa del circolo. Flora non riesce a nascondere la gelosia nei confronti della giovane stilista siciliana, che sembra ormai aver iniziato un’ascesa personale inarrestabile. Ben presto, Flora le dichiarerà guerra aperta e farà di tutto per riprendersi il posto che le spetta di diritto.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata 25 ottobre: Flora umiliata da Adelaide

Le altre anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore di oggi ci svelano inoltre che da quando Anna è partita per l’America, Salvatore non ha avuto più sue notizie ed è molto preoccupato. Cosa sta combinando la ragazza? E perché tanto mistero? Intanto, Vito è diventato il nuovo contabile del grande magazzino e non appena vede Maria, ha un immediato colpo di fulmine: il giovane resta abbagliato dalla sua bellezza, ma al momento lei non si accorgerà della sua presenza.

Infine, si svolge l’evento del circolo che accoglie molti consensi. Il picco di invidia di Flora nei confronti di Maria raggiunge il culmine quando Adelaide elogia pubblicamente la stilista siciliana, mentre umilia la compagna di Umberto. Flora, che non può accettare tutto questo, giurerà vendetta…

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Ezio e Veronica si affidano ad Adelaide e sperano nel suo aiuto per ottenere l’annullamento dalla Sacra Rota del matrimonio tra Colombo e Gloria. Intanto, Vito, dopo aver colto al volo la sua occasione, entra a far parte della famiglia del Paradiso delle signore con il ruolo di contabile.

Federico è preoccupato: ha mandato un messaggio a Stefania e la ragazza non ne ha parlato con Marco. Per quale motivo? Intanto, Salvatore inizia a preoccuparsi nel momento in cui scopre che i fiori che aveva mandato in America per Anna non sono mai arrivati. La verità, però, potrebbe essere un’altra. Infine, Ezio e Gloria ricevono una notizia sconvolgente: la Sacra Rota non può annullare il loro matrimonio, e per questo motivo continueranno ad essere marito e moglie.

