Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 26 aprile: Alfredo evita Irene, e lei…

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 26 aprile su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi, 26 aprile, ci svelano che dopo la loro ultima lite, Alfredo vuole assolutamente evitare Irene finché lei non gli chiederà scusa. Il ragazzo è ancora molto ferito per via delle scuse che la sua fidanzata ha inventato per non partecipare alla cena con i suoi parenti. Nel frattempo, il magazziniere sta vicino a Clara e la aiuta nelle cure dopo l’incidente che quest’ultima ha avuto durante la gara ciclistica. Che Irene inizi a provare una certa gelosia nei confronti dell’amica?

Intanto Marcello, saputo da Ludovica che Umberto è l’unico ad avere qualche informazione in più in merito a dove si trovi Adelaide, decide di mettere da parte il suo orgoglio per chiedergli un aiuto. Il barista ha bisogno di rintracciare la Contessa, ma non sa da dove iniziare. Forse questi nuovi dettagli potrebbero dargli una marcia in più. Inoltre Marcello spera che Ludovica lo accompagni a Ginevra sulle tracce di Adelaide. E la Brancia, sapendo la forte gelosia del fidanzato Ferdinando, acconsentirà a questa sua proposta?

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 26 aprile

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Armando, da quando ha rivisto Agnese, ha il sentore che la donna voglia restare in via permanente a Londra così da stare più vicino a sua figlia. E non ha tutti i torti. Salvatore infatti scopre che Agnese vorrebbe trasferirsi nella capitale inglese per sempre. Come reagirà di fronte a questa notizia? Intanto Roberto escogita un piano per far sì che Marco e Gemma passino del tempo insieme, quindi permette al giornalista di accompagnare la Zanatta alla visita medica per verificare le condizioni del bambino. In questo modo i due ex avranno modo di capire se ci sono ancora dei sentimenti inespressi tra loro. Questo riavvicinamento, però, scuote in modo particolare il giovane Sant’Erasmo, e ne parla con Matilde.

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, si continua a indagare sulla questione dell’incendio nella fabbrica Frigerio. Mentre Marco copre il fratello, quest’ultimo mente a Matilde la quale, non proprio convinta delle parole del marito, ne parla con Vittorio. E lui scopre qualcosa di fondamentale riguardo quella notte… Intanto Marcello scopre che Adelaide gli ha mentito su dov’era diretta, e si crogiola nel cercare di capire dove possa essere finita. Anche Umberto sta compiendo delle ricerche per conto suo, ma così facendo infastidisce Flora. Una volta scoperto che il commendatore sa qualcosa in più sull’ubicazione della Contessa, Marcello deve decidere se chiedere a lui informazioni.

Tra Salvatore ed Elvira sembra scattare un bacio, ma all’ultimo momento il barista si ritrae. I due hanno modo di rivedersi e acconsentono a restare solo amici. Irene inventa una scusa per non andare al mega raduno dei parenti di Alfredo; lui lo scopre e ci rimane male, portando i due giovani a troncare la loro relazione. Clara si fa male dopo una gara ciclistica.











