Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni 26 aprile: Stefania rinuncia a Marco?

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 26 aprile 2022

Le anticipazioni della puntata de “Il Paradiso delle Signore” di oggi, martedì 26 aprile 2022, ci rivelano che Stefania si confida con Irene e le racconta del ricatto di Gemma, chissà se la Ciprirani riuscirà a mantenere il segreto oppure andrà a confidarsi con la Moreau? Dante è intenzionato a riconquistare la fiducia di Beatrice, dopo aver restituito le quote del Paradiso e rinunciato all’idea di impossessarsi del marchio, si presenta davanti a tutti i dipendenti del magazzino per chiedere scusa del suo comportamento. Beatrice lo perdonerà, oppure ha deciso di mettere una pietra sopra questa storia e voltare pagina? Finalmente Flora dopo la delusione ricevuta da Umberto, comunica a Vittorio di voler lasciare il Paradiso per volare in America dove le è stata offerta una buona opportunità di lavoro. Il Conti accoglie la sua scelta, ma capisce che il vero motivo è il potersi allontanare da una persona che l’ha ferita. Cosa farà Umberto? Dopo l’avvertimento di Adelaide che in caso di un ulteriore tradimento si vendicherà di lui è ancora disposto ad aprire il suo cuore alla Gentile? Stefania per salvare sua madre dalla prigione, decide a malincuore di allontanarsi da Marco, ma il giovane non ne vuole sapere e acquista per la Colombo un anello di fidanzamento con l’intenzione di vivere liberamente la loro storia sentimentale. Cosa farà Stefania, ma soprattutto come la prenderà Gemma, visto che quell’anello lo ha sempre sognato? Marcello a malincuore decide di lasciare Ludovica e spingerla tra le braccia di Ferdinando, in grado di assicurargli un buon tenore di vita, cosa che lui nonostante gli sforzi non è riuscito a fare. La Brancia rinuncerà per soldi al Barbieri oppure è disposta a fare una vita normale pur di coronare il suo sogno d’amore con il barista?

Il Paradiso delle Signore, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Il Paradiso delle Signore” Gemma ha scoperto che Marco l’ha lasciata per Stefania e non è disposta ad accettare questo affronto. La sua rabbia è incontenibile, rivela alla sorellastra di conoscere la verità e l’accusa di essere stata sempre gelosa di lei e quando cercava di convincerla a non frequentare Marco era perché lo voleva per sé. La Colombo con difficoltà cerca di far capire alla Zanatta che è nato tutto per caso e niente è stato programmato alle sue spalle, ma la Venere non è disposta a perdere l’amore del Di Sant’Erasmo e promette che farà di tutto per riconquistarlo. Stefania avverte Marco di quanto è successo, il capo redattore la tranquillizza dicendole di non temere Gemma e comunque non è lei responsabile di quanto è accaduto. All’inizio era innamorato della Zanatta, ma poi si è accorto che non era la donna giusta per lui e quando ha conosciuto in profondità Stefania ha capito chi gli stava facendo battere il cuore. Stefania è molto spaventata, Irene la esorta ad andare avanti e a non farsi suggestionare dalle minacce di Gemma. Anche Gloria è preoccupata di questa situazione e decide di parlare con Gemma, ma la Venere non accetta i consigli di una donna che a suo parere sta cercando di rubare il marito alla madre.

Nell’ultima puntata de “Il Paradiso delle signore” Beatrice finalmente è uscita dall’ospedale e Vittorio la porta a casa sua per la convalescenza. Alcuni dipendenti del Paradiso aspettano il suo arrivo per festeggiarla, Dante da lontano guarda affranto il volto sorridente della Conti. Il cognato rivela alla donna che il Romagnoli ha rinunciato al magazzino e restituirà le quote a Umberto: tutto questo lo ha fatto per lei, è innamorato al punto di rinunciare alla sua sete di potere. Chi trova folle questa decisione è Fiorenza che ha sempre temuto che il cugino potesse fare un colpo di testa per colpa di Beatrice, ma non immaginava che arrivasse a tanto a un passo dalla vittoria. Flora è ritornata dal suo viaggio da Londra e aggiorna Ludovica che partirà per gli Stati Uniti, le è stato fatta un’allettante proposta di lavoro: realizzare costumi per rappresentazioni teatrali. Adelaide affronta la sua rivale con l’intenzione di umiliarla, ma a mancarle di rispetto è la Gentile che non si trattiene nel dirle che Umberto rimane con lei non per amore ma per convenienza. Marcello ha preso un’importante decisione che andrà a influenzare il suo rapporto con Ludovica. Lascia il Circolo per dedicarsi completamente al bar in vista della partenza di Salvo e di Sofia. La Brancia non è d’accordo e vorrebbe che il fidanzato restasse al suo posto, ma nonostante gli sforzi Marcello è consapevole di non riuscire a migliorare la sua condizione sociale. Marco dice a Gemma di non dare la colpa a Stefania se la loro storia è finita, si è accorto di non amarla e se fossero andati avanti prima o poi si sarebbero lasciati lo stesso, ma quello che non accetta la Zanatta è che invece di andare con un’altra donna abbia scelto di tradirla con la sorella. Dopo aver cacciato di casa Marco urlandogli di odiarlo, la Venere va da Stefania dicendole di aver trovato la soluzione ai suoi problemi: se la Colombo non interrompe la sua relazione con Marco, andrà a denunciare Gloria e la manderà in prigione.

