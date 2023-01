Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 26 gennaio: la proposta di Marcello

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 26 gennaio su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi 26 gennaio, ci svelano che Carlos sta cercando di conquistare Gemma, ma la ragazza continua a desistere. Almeno fino a quando decide di dargli una seconda possibilità quando lui la invita alla festa di fidanzamento a quattro di Ludovica e Flora. Gemma accetterà di andare? Intanto, Maria deve fare qualcosa per far sì che Irene e Clara facciano pace. Le due sono di nuovo in guerra a causa di recenti incomprensioni. Irene infatti si è immischiata negli affari di Clara chiedendo ad Alfredo di darle tregua con gli allenamenti e di lasciarla stare – ma l’aspirante ciclista vuole invece continuare a gareggiare. Maria quindi invita Irene a chiedere scusa a Clara. Nel frattempo, Vito finalmente si confessa con Alfredo sulle sue reali intenzioni.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 26 gennaio

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, non tutti sono felici per la festa del fidanzamento a quattro. Adelaide si sente giù, anche se non vuole darlo a vedere. Marcello, ormai sempre più in sintonia con lei dopo l’affare del Palazzo Andreani, dopo averla vista in difficoltà per la notizia, le propone un viaggio per distrarla. Umberto, intanto, è molto felice per l’acquisto di Palazzo Andreani e sente di aver raggiunto un traguardo soddisfacente. In tutto questo, Tancredi è sempre più intenzionato a separare la moglie Matilde da Vittorio: cosa si inventerà questa volta?

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nella precedente puntata de Il Paradiso delle signore, Irene dice ad Alfredo di non insistere ancora con Clara per farla gareggiare perché lei è sotto pressione. Quando lei scopre cos’è successo, accusa l’amica di ficcare il naso in affari che non le riguardando quando dovrebbe pensare alla sua vita. Maria e Vito si sono baciati e hanno un secondo appuntamento. Adelaide ha venduto Palazzo Andreani a Umberto, ottenendo la sua piccola vendetta, e ciò ha permesso di dare a Marcello la sua quota dovuta; finalmente il ragazzo festeggia la sua piccola vittoria con i suoi amici, Armando e Salvatore. Infine, Umberto cambia idea sulla festa di fidanzamento a quattro e annuncia a Flora di voler partecipare insieme a Ludovica e Ferdinando.

