Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 26 marzo 2024: Marta e Vittorio sempre più vicini

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 26 marzo 2024 su Rai 1

Oggi, martedì 26 marzo, andrà in onda una nuova puntata de Il Paradiso delle signore, alle 16.00 su Rai 1: ecco le anticipazioni. La fiction è molto amata dal pubblico raggiungendo numeri vertiginosi in merito agli ascolti. Il nuovo appuntamento prevede alcuni colpi di scena che renderanno tutto più interessante.

Nella nuova puntata, Marta e Vittorio cercheranno di ottenere l’annullamento del matrimonio ma non sarà semplice. I due si renderanno ben presto conto che dovranno collaborare duramente per riuscire nel loro intento. Questo li porterà ad avvicinarsi sempre di più… Maria deve partire per la Francia e renderà molto entusiaste anche Irene e Clara; nel frattempo, Rosa dovrà scrivere un articolo per Il Paradiso Market e penserà di intervistare la Contessa.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 25 marzo 2024

Marta ha scoperto che lei e Vittorio risultano legalmente ancora sposati; i due stanno cercando di ottenere l’annullamento, ma ben presto capiranno che i tempi e le procedure sono piuttosto complesse. Gli ex sposi cominciano a passare sempre più tempo insieme.

Marta è sempre più innamorato del suo ex marito, ma cerca di ripremere in ogni modo i suoi sentimenti. Nel frattempo, Maria ha ricevuto un invito per andare a Parigi, e sembra voler accettare nonostante la appena ritrovata relazione con Vito. Rosa, invece, su richiesta di Roberto, deve scrivere un articolo per Il Paradiso Market e penserà bene di intervistare la Contessa. D’altro canto Adelaide è molto gelosa del rapporto che la giovane ha con Marcello; sarà propensa ad accettare?

Il Paradiso delle signore anticipazioni: dove eravamo rimasti

Nella precedente puntata, Maria ha saputo di un ‘incidente’ che ha colpito Vito. Spaventata dal fatto che potesse essere successo qualcosa, corre da lui. Quel gesto d’amore è ormai inequivocabile, Maria e Vito tornano insieme decisi a mettere da parte il passato e i vecchi rancori. La ragazza, però, nel profondo non sembra aver dimenticato Matteo.

Maria dovrà lasciare Milano, lo stilista e suo mentore Defois le chiederà di recarsi a Parigi per una cosa molto importante. Di cosa si tratterà? Nel frattempo, Vittorio e Il Paradiso si preparano alla Pasqua con qualche evento a tema. Nel frattempo, Alfredo per aiutare Clara con la gara vuole montare il cambio della sua bici su quella della Venere anche se lei è molto perplessa…

