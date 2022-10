Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 26 ottobre: Caterina è davvero a Milano?

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata 26 ottobre: mistero su Caterina, è a Milano?

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi 26 ottobre ci dicono che Flora continua a non nascondere la sua gelosia nei confronti del successo che sta avendo Maria, ormai lanciatissima, e teme che possa rubarle il posto di stilista al Paradiso. Per questa ragione, Umberto deve preservare la sua compagna, quindi chiede alla baronessa Foppa di assumere la Puglisi affinché la tenga lontana dal grande magazzino milanese e permettere quindi a Flora di lavorare senza troppa pressione.

Intanto, c’è mistero intorno a Caterina, la madre di Anna, che in teoria dovrebbe essere in America con sua figlia, invece sembra essere a Milano. Almeno è ciò che ha visto Armando, di ritorno da una spedizione di lavoro, e ne parla perciò con Salvatore. Questo comunque non spiega una cosa: se sua madre è realmente in Italia, cosa sta facendo Anna in America?

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata 26 ottobre: Ezio vuole lasciare casa Colombo

Le altre anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore di oggi ci svelano inoltre che i giornalisti continuano a intromettersi nella vita personale di Ezio e le cose peggiorano perché questa volta è Gemma a pagarne le conseguenze. A quel punto, il Colombo prende una decisione che lascerà Veronica col cuore spezzato: vuole lasciare la casa in cui vive con la sua amata poiché è l’unico modo per poter salvaguardare la sua famiglia. Per Veronica sarà una scelta straziante dover rinunciare a lui.

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Veronica ed Ezio non hanno ottenuto l’annullamento del matrimonio dalla Sacra Rota e per loro è un bel problema. Per tirarli su di morale, Gemma e Stefania decidono di fare una sorpresa ai loro genitori. Le Veneri del Paradiso delle Signore saranno le protagoniste della prossima copertina del Paradiso Market. Adelaide trama ancora contro Flora e per vendicarsi di lei, insiste sull’avere Maria Puglisi come protagonista alla festa del circolo. Proprio lì, a fine serata, Flora verrà umiliata pubblicamente dalla Contessa, che ormai ce l’ha in pugno.

Da quando Anna è partita per l’America, Salvatore non ha avuto più sue notizie ed è molto preoccupato. Cosa sta combinando la ragazza? E perché tanto mistero? Intanto, Vito è diventato il nuovo contabile del grande magazzino e non appena vede Maria, ha un immediato colpo di fulmine: il giovane resta abbagliato dalla sua bellezza, ma al momento lei non si accorgerà della sua presenza.











