Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni 26 settembre: Umberto e Flora, Adelaide soffre

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata 26 settembre: Matilde incerta sul marito

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda oggi 26 settembre ci dicono che Salvatore è rimasto solo a Milano, e già sente già la solitudine per la partenza di Anna e di Agnese. Intervengono Marcello e Armando che cercano di tenergli su il morale. Ma non sarà per niente facile. Intanto, Matilde è rimasta sconvolta dalle richieste di Tancredi, e non sa cosa fare.

Ci penseranno Marco e Adelaide a darle una mano: infatti la invitano a rimanere in villa ancora per qualche giorno, così da schiarirsi le idee. Matilde ha un conflitto interiore e non sa come agire di fronte l’improvviso arrivo del marito.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata 26 settembre: Umberto e Flora sempre più innamorati, Adelaide ne soffre…

Le altre anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore di oggi ci dicono inoltre che per Clara è stata una settimana di prova stressante, e alla fine del suo tirocinio viene scartata. Irene quindi la manda via. Al Paradiso giungono però ottime notizie: Il Paradiso Market verrà venduto in tutte le edicole italiane. Questo è un buon motivo per tutti per festeggiare.

Flora è entusiasta per il traguardo raggiunto, così lei e Umberto, più innamorati che mai, decidono di celebrare questo successo con un brindisi. Tutti al Paradiso sono felici, tranne Adelaide che assiste al momento di gioia e amore della coppia e ne soffre terribilmente, anche se non vuole darlo a vedere. Anche la Contessa ha un cuore.

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, Matilde ha ricevuto l’invito di Tancredi che la vorrebbe alla sua elezione a Presidente al Circolo della Stampa, e la giovane non sa ancora se accettare o meno. Intanto Marcello decide di prendere in mano la situazione. Stanco di seguire sui giornali di gossip le vicende di Ludovica, si decide a volerla riconquistare, nonostante i giornali continuino a ritrarla insieme a Torrebruna. Altrove, c’è la presentazione del libro di Stefania, che finalmente realizza il desiderio di avere la Gasperini all’evento. Invece Clara racconta a Veronica di come Gemma sia riuscita a compiere una buona azione durante la permanenza in convento.

Finalmente Vittorio e Matilde si incontrano, ma lui sorprende la ragazza in lacrime a fine serata. Nel frattempo, Anna deve partire per l’America d’urgenza dopo aver ricevuto una telefonata che l’ha sconvolta: infatti ha appreso che sua madre deve subire un delicatissimo intervento, quindi vuole raggiungerla al più presto. Anna non è l’unica in partenza: anche la madre di Salvo, Agnese, deve volare a Londra per assistere Tina. Così lui resta solo a Milano.











