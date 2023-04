Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 27 aprile: Marcello e Ludovica partono e…

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 27 aprile su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi, 27 aprile, ci svelano che Vittorio ha scoperto qualcosa di compromettente su Tancredi che potrebbe portarlo a conoscere più da vicino la verità riguardo Tancredi e l’incendio della fabbrica Frigerio. La questione è destinata a non concludersi qui, dato che il pubblicitario andrà fino in fondo alla questione. Intanto Armando sta pensando se accettare la proposta di Agnese di trasferirsi a Londra oppure restare a Milano. Marco continua a frequentare Gemma e concentrarsi su di lei, e si sente sempre più legato a lei, anche se al momento non se ne rende ancora conto.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 27 aprile

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Alfredo è ancora rimasto molto deluso dal comportamento di Irene, e le cose tra i due non sono più come prima. Lui ha deciso di evitarla e di andare a trovare Clara solo quando lei non c’è; questa cosa fa ovviamente soffrire la venere, anche se non vuole darlo a vedere, e allo stesso tempo continua a chiudersi nel suo orgoglio. Nel frattempo, Alfredo e Clara passano del tempo insieme e tra loro cresce una certa complicità. Infine, seppur Ferdinando non approvi, Ludovica decide di accompagnare Marcello a Ginevra alla ricerca di Adelaide, ma il viaggio avrà dei risvolti inattesi: tra loro infatti succede qualcosa…

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, si continua a indagare sulla questione dell’incendio nella fabbrica Frigerio. Mentre Marco copre il fratello, quest’ultimo mente a Matilde la quale, non proprio convinta delle parole del marito, ne parla con Vittorio. E lui scopre qualcosa di fondamentale riguardo quella notte… Intanto Marcello scopre che Adelaide gli ha mentito su dov’era diretta, e si crogiola nel cercare di capire dove possa essere finita. Anche Umberto sta compiendo delle ricerche per conto suo, ma così facendo infastidisce Flora. Una volta scoperto che il commendatore sa qualcosa in più sull’ubicazione della Contessa, Marcello deve decidere se chiedere a lui informazioni.

Marco si lega sempre più a Gemma, e Roberto pensa che tra i due ci siano ancora dei sentimenti irrisolti. Tra Salvatore ed Elvira sembra scattare un bacio, ma all’ultimo momento il barista si ritrae. I due hanno modo di rivedersi e acconsentono a restare solo amici. Irene inventa una scusa per non andare al mega raduno dei parenti di Alfredo; lui lo scopre e ci rimane male, portando i due giovani a troncare la loro relazione. Clara si fa male dopo una gara ciclistica e Alfredo comincia a prendersi cura di lei.











