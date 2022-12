Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 27 dicembre: arriva Tancredi per Matilde…

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 27 dicembre su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi 27 dicembre, ci svelano che al magazzino arrivano due aitanti artisti che fanno ingelosire Alfredo per via delle attenzioni che rivolgono alle Veneri, in particolare a Irene. Intanto, Ezio e Veronica si fanno coraggio per mostrarsi insieme in pubblico durante la festa al Circolo, in modo da lanciare un segnale positivo per la loro relazione, che sembra andare a gonfie vele nonostante le lievi interferenze di Gloria, la quale continua a soffrire in silenzio dopo il bacio scambiato con l’ex marito. Cresce l’amicizia tra Gemma e Roberto, al punto che la giovane Venere capisce che tra lui e Mario Oradei c’è qualcosa di più che una semplice amicizia…

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 27 dicembre

Nella puntata di oggi de Il Paradiso delle signore, Matilde è pronta a lasciarsi alle spalle il suo matrimonio infelice con Tancredi perché vuole essere felice al fianco di Vittorio. I due si sono avvicinati molto di recente, complice il servizio fotografico realizzato per il Paradiso. E Matilde prende coraggio per confessare a Vittorio ai suoi sentimenti; poi però aggiunge di avere paura e timore per questa nuova esperienza sentimentale che ha deciso di prendere al volo. La sua gioia, però, è destinata a durare poco: infatti Tancredi di Sant’Erasmo fa il suo ingresso, mostrandosi per la prima volta in scena mentre sfoglia un giornale e osserva il manifesto pubblicitario in cui sua moglie sfoggia l’ambito abito della collezione esposto al Paradiso.

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, le Veneri commentano il manifesto pubblicitario creato da Vittorio con Matilde che indossa l’abito di punta creato da Maria. Vito intanto fa una sorpresa alla siciliana per farsi perdonare dell’ultimo appuntamento mancato, incoraggiato anche da Armando. E la sorpresa funziona: Maria è disposta a dargli un’altra possibilità. Veronica sta cercando l’abito adatto per lei e sua figlia Gemma, e ha un piccolo scontro con Gloria al Paradiso. Clara non confida ancora allo zio sacerdote che ha iniziato a gareggiare con la bici e continua a mentire alle sue spalle. Vittorio finalmente scopre chi è il partner di Roberto: si tratta di Mario. Marcello invece ha un’intuizione che potrebbe permettergli di concludere un grosso affare soffiandolo ad Umberto e dando la partita vinta ad Adelaide, quindi ne parla proprio con lei che acconsente ad aiutarlo. Infine, Matilde Vittorio si lasciano andare ad un altro bacio appassionato.

