Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 27 febbraio: malore improvviso per Gemma…

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 27 febbraio su Rai 1

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi, 27 febbraio, su Rai 1, ci svelano che i bozzetti di Maria vengono finalmente approvati, ora rimane solo da trasformarli in prototipi… La siciliana non sembra però essere pienamente convinta, mostra infatti ancora qualche dubbio a riguardo. Nel frattempo il Paradiso è scombussolato dalla visita e dalla presenza dell’avvenente giornalista, nonché ex collega di Vittorio, Diletta.

Matilde viene a scoprire cosa pensa in realtà Vittorio di Diletta e va su tutte le furie, diventando sempre più infastidita dalla presenza della donna. Umberto, nel frattempo, suggerisce al suo alleato Tancredi di mettere al corrente Matilde, sua moglie, dei loro piani. Proprio quest’ultima, in merito al progetto del marito, prenderà una scelta: confesserà a Vittorio i piani del marito Tancredi e del banchiere Umberto o rimarrà in silenzio?

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata in onda il 27 febbraio

Oggi andrà in onda un’altra puntata di Il Paradiso delle signore, la soap di Rai 1 prenderà il via alle ore 16. Stando alle ulteriori anticipazioni pare che Marcello e Adelaide porteranno avanti senza intoppi la loro liaison amorosa; Clara invece fa una scoperta che la infastidisce: scopre che Irene è interessata a Perico e ne rimane profondamente delusa. Ezio invece, dopo aver impedito alla sua ex moglie Gloria di andare via le fa un’importante promessa: confesserà la verità a Veronica. Nel momento in cui lo sta per fare però un colpo di scena glielo impedisce… Gemma ha un malore e cade per terra svenuta!

Il Paradiso delle signore: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore Umberto ha giocato un brutto tiro a Marcello con l’obbiettivo di liberarsi una volta per tutte di lui, per farlo si è approfittato del suo amico Mattia facendolo accusare di furto. Con l’arresto Adelaide rimane molto delusa da Mattia visto che aveva riposto fiducia nell’uomo, Marcello invece capisce che c’è lo zampino di Umberto e in più scopre anche che il suo amico Mattia ha bisogno di soldi per la famiglia così prende un’ importante decisione: rinuncia a diventare membro del Circolo e si assume la responsabilità del furto.

Nell’ufficio del Paradiso arriva invece Diletta, un’avvenente giornalista che vuole intervistare Vittorio, i due chiacchierando scoprono di conoscersi già: erano infatti colleghi in un’agenzia pubblicitaria. Vittorio assume Palma alla Posta del Cuore del Paradiso Market, questa infatti ha uno stile di scrittura meno raffinato di Adelaide e può arrivare meglio al cuore delle lettrici. Ha preso il via anche un triangolo amoroso: Clara inizia a interessarsi ad Alfredo ma, anche Irene guarda il magazziniere con occhi dolci. Gloria invece, stufa di Ezio, vuole partire per allontanarsi da lui, l’ex marito però la ferma e compie un gesto inaspettato…











