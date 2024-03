Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni 27 marzo 2024: Vittorio e Marta complici, Matilde ignara di tutto

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Adelaide umilia Rosa durante l’intervista

Il Paradiso delle Signore torna oggi, mercoledì 27 marzo 2024, con una nuova puntata ricca di emozioni e colpi di scena. Nell’appuntamento andato in onda ieri, il pubblico ha assistito al sempre più complice riavvicinamento di Marta a Vittorio. La donna ha scoperto che la coppia risulta essere ancora legalmente sposata e entrambi stanno cercando di ottenere l’annullamento del matrimonio, ma i sentimenti verso Vittorio sono ancora piuttosto importanti. Intanto, Maria ha ricevuto un importante offerta dalla Francia e dovrà decidere se rinunciare alla relazione con Vito. Rosa, invece, ha deciso di intervistare Adelaide per un nuovo articolo per Il Paradiso Market…

Secondo le anticipazioni riportate da Coming Soon per la nuova puntata in onda oggi, Rosa ha ottenuto il sì di Adelaide, che ha accettato di farsi intervistare da lei per il suo nuovo articolo. Tuttavia, essendo ancora intenzionata a riconquistare Marcello, Adelaide farà di tutto per umiliare la sua “rivale” in amore. Rosa però terrà testa alla determinazione della Contessa.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Maria accetta la proposta da Parigi?

Intanto, come proseguono le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, Vittorio e Marta sono sempre più complici. I due ex stanno trascorrendo molto tempo insieme e la donna è consapevole di nutrire ancora un forte amore per l’ex marito, sebbene la coppia si stia attivando per la separazione ufficiale. Tuttavia, il Conti combinerà un guaio non rivelando nulla a Matilde di questi incontri con Marta e, in più, busserà alla porta della Guarnieri per continuare un discorso lasciato in sospeso.

Nel frattempo, Elvira ha seri dubbi sulla relazione con Tullio e ha iniziato a credere che il fidanzato non sia quello giusto per lei. Maria, intanto, ha ricevuto un’allettante proposta da Parigi e sarebbe intenzionata ad accettarla, trovando il coraggio di parlarne con Vito. La coppia, riavvicinatasi dopo il distacco, sarà ora nuovamente messa alla prova, con la Puglisi che farà anche un’importante rivelazione a qualcuno…

